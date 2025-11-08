竹東客家粄圓節 今挑戰千人搓湯圓

客家粄圓是新竹縣竹東鎮的代表特色美食。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹東鎮的客家粄圓節「圓粒覺醒．竹東超有料」今天將在客家戲曲公園舉行，現場有千人搓湯圓、歌手王瑞瑜和于台煙等獻唱，也有「百變湯圓創意秀」，邀請在地的東泰高中餐飲科師生製作五道創意湯圓料理，跟竹東九組社區隊一起PK，讓創意新吃法和客家傳統湯圓互別苗頭，現場還有粄圓、粄條各五百份給來客免費品嚐。

搓出的紅、白小湯圓可帶回家

至於吃粄圓前不可少的搓湯圓，今天早上、下午將各有五個梯次，一起挑戰「千人搓湯圓」活動，想體驗的人只要現場報名，就可以搓出屬於自己的紅、白小湯圓，帶回家當自己五臟廟的「紀念品」。

理查．克萊德門30日竹北演奏

而竹北市長鄭朝方昨天則驚喜宣布，國際知名的「鋼琴王子」理查．克萊德門本月底、十一月卅日要在竹北星空下，為竹北市而演奏，慶祝竹北即將成為全台灣最大的縣轄市，也為竹北科技之都裡的每個音樂靈魂帶來夢幻樂章。

鄭朝方坐在鋼琴前先是獨奏理查．克萊德門的經典《夢中的婚禮》，再跟竹北成功國中學生朱品叡四手聯彈另首《水邊的阿蒂麗娜》宣傳造勢。

鄭朝方說，這個「一城盛世．高光時刻 理查．克萊德門 城市慶典・經典永恆音樂會」，是理查．克萊德門月底慶祝出道五十週年亞洲巡演，在台灣三站中唯一走出北、高兩市音樂廳，也是近年唯一的戶外演奏場次，邀市民來共賞。

