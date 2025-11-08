解禁首日 桃竹苗肉品市場拍出4294頭豬

中壢區忠孝黃昏市場豬肉攤開賣吸引買氣。（記者周敏鴻攝）

中壢忠孝黃昏市場肉攤搶先開賣 買氣回籠逾八成

非洲豬瘟疫情清零，活豬禁運令前天解除，桃竹苗地區的肉品市場昨起都恢復豬隻拍賣與屠宰上市，合計拍出四二九四頭，桃園、新竹的每公斤均價落在一一〇元出頭，苗栗則是創新高的一二五．四元，相關市縣的農政機關與肉品市場都強調，豬隻拍賣前，屠檢獸醫都會逐一檢查，確認健康沒問題，品質把關良好，請民眾安心採買食用。

桃竹每公斤均價110元 苗逾125元創新高

桃園市肉品市場昨拍出二五七三頭豬隻，平均每公斤價格一一〇．四三元，市場主任蔡連吉表示，拍賣數較平常多兩成左右，價格維持中元節高檔行情，可能配合週末假期，攤商多準備一些溫體豬販售；桃市養豬協會理事長林承德說，首日平均豬價對於養豬戶、攤商、消費者而言，算是三方都能滿意。

中壢區忠孝黃昏市場內豬肉攤郭姓老闆說，為非洲豬瘟疫情休息了十五天，昨進了兩頭豬，下午三點半開賣到六點左右就所剩無多，觀察消費者買氣回籠八成以上，不用再煩惱沒豬肉可吃。

新竹苗栗 爭取提高豬隻拍賣數量

新竹肉品市場股份有限公司昨拍出八七〇頭豬隻，平均每公斤一一〇．三元，比起十月廿一日未宣布禁運前的均價九十七．三六元要高出不少，市場總經理詹皓智將爭取中央同意在今天原准許的四百頭豬「扣打」外，再多一百頭，以符合民生需求。

苗栗縣肉品市場總經理林澄清表示，昨拍出八五一頭豬隻，平均每公斤一二五．四元，創下新高，由於拍賣價格高會影響市場端，豬肉商利潤減少，為避免市場豬肉價格上漲，他將在調配會議上向中央爭取提高苗縣豬隻拍賣數量，以免供需失衡。

