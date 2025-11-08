（大火釀禍）桃園南門市場 盼農曆年前復業

桃園南門市場攤商開會，討論市場復原狀況。（記者謝武雄攝）

結構技師進場鑑定 時程將縮短至七天 評估設中繼市場或原地簡易修復

桃園市桃園區公有南門市場五日晚間疑似電線走火，內外攤燒毀逾五十攤，且有三百餘攤受影響，攤商、民代與市府官員昨早在南門市民活動中心開會研商如何復市等事宜，經濟發展局副局長陳炳仲表示，已壓縮火災鑑識時程，結構技師也進場，該局將從設中繼市場或原地簡易修復尋找共識方案，希望明年農曆年前讓攤商恢復營業。

疑私攤電線走火 自治會盼公權力介入管理

南門市場自治會長鄭秀美抱怨，市府相關單位一直未整頓取締文化街上私人攤販，消防安全也不完善，瓦斯桶、雜物亂堆在消防栓前，妨害公安，阻礙逃生，這次火災可能是私攤電線走火釀禍，讓公有攤商飽受無妄之災，盼公權力介入管理；議員黃婉如要求，同步進行火場鑑識與市場結構安全鑑定，且應在這個月十四日前完成，她會緊密追蹤推動復市的進度。

攤商、民代與市府官員 研商復市事宜

陳炳仲提及，昨檢查市場整體用電，下午結構技師與建築師對建築物初步體檢，火場鑑識通常要一個月，消防局已縮短時程至七天，也能儘快釐清保險賠償事宜，後續程序都受結構安全鑑定牽制，針對未受災或結構未受損的攤位，請台電立刻復電以利復業，受損嚴重的五十一攤取決於結構檢視結果，若有危險則須拆除。

受損嚴重攤位 若有危險須拆除

陳炳仲說，市府評估「中繼」與「臨時復業」兩大方案，前者需找到適當的地點規劃攤位，若攤商擔心曠日廢時而無法接受，可考慮將燒毀鐵皮結構拆除後，採簡易的帳篷搭配桌椅，市府設法提供基本水電，讓攤商先做生意。

議員黃瓊慧、許家睿、李宗豪昨在議會市政總質詢時，呼籲市府盡全力協助攤販在明年農曆年前復業；市長張善政回應，這也是市府的目標。

