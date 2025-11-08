為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    赴美發表論文 嘉義鄒族青少年奪雙金

    2025/11/08 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣民和國中鄒族學生到美國AISES美洲原住民科學與工程學會發表論文。（民和國中提供）

    嘉義縣民和國中鄒族學生到美國AISES美洲原住民科學與工程學會發表論文。（民和國中提供）

    嘉義縣民和國中鄒族學生莊凱丞、莊金恩等十人，為發揚先人智慧，分組進行研究，並向美國AISES美洲原住民科學與工程學會提出論文發表申請，上月在美國發表，是該會首次有台灣團體出席，其中研究止血植物「鄒族葛藤」及召喚山羌的「山羌笛」等科學專題，更獲得兩面金牌，讓世界看見台灣原住民的科學智慧。

    探討葛藤止血、山羌笛聲 展現原民智慧

    鄒族學生向部落耆老請教，使用獵刀將竹子前端剖開並削成薄片製成「山羌笛」，並練習如何吹奏時模仿幼崽的聲音，以唯妙唯肖的笛聲誘使山羌現身；探討鄒族傳統醫療知識葛藤，由耆老指導並自製研究設備進行實驗，發現葛藤可促進人體血液凝結，延伸探討「葛藤」促進血液凝結的植物生理機制。

    民和國中教務主任蔡明哲說，AISES在北美等原住民社群具有高度影響力，每年年度大會是最具代表性的活動，鄒族學生為取得論文發表資格，提報五件科展作品，更努力學習英文，完成論文，最後成功通過最終審核，獲得各界資助師生旅費前往美國。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播