赴美發表論文 嘉義鄒族青少年奪雙金

嘉義縣民和國中鄒族學生到美國AISES美洲原住民科學與工程學會發表論文。（民和國中提供）

嘉義縣民和國中鄒族學生莊凱丞、莊金恩等十人，為發揚先人智慧，分組進行研究，並向美國AISES美洲原住民科學與工程學會提出論文發表申請，上月在美國發表，是該會首次有台灣團體出席，其中研究止血植物「鄒族葛藤」及召喚山羌的「山羌笛」等科學專題，更獲得兩面金牌，讓世界看見台灣原住民的科學智慧。

探討葛藤止血、山羌笛聲 展現原民智慧

鄒族學生向部落耆老請教，使用獵刀將竹子前端剖開並削成薄片製成「山羌笛」，並練習如何吹奏時模仿幼崽的聲音，以唯妙唯肖的笛聲誘使山羌現身；探討鄒族傳統醫療知識葛藤，由耆老指導並自製研究設備進行實驗，發現葛藤可促進人體血液凝結，延伸探討「葛藤」促進血液凝結的植物生理機制。

民和國中教務主任蔡明哲說，AISES在北美等原住民社群具有高度影響力，每年年度大會是最具代表性的活動，鄒族學生為取得論文發表資格，提報五件科展作品，更努力學習英文，完成論文，最後成功通過最終審核，獲得各界資助師生旅費前往美國。

