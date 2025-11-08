斗六舊城區「復古」 串聯12文資建築

林縣府將串聯斗六舊城區十二處文資建築，盼打造「斗六舊城文化園區」。圖為舊遊民收容所。（記者李文德攝）

向中央爭取2.2億修復經費 打造文化園區 重現歷史現場

雲林縣斗六市從清代就是縣內文化、行政中心，日治時期市街改正後，從圓環至永福寺的範圍被稱為斗六舊城區。縣府盤點舊城區共有十二處文資建築。文觀處表示，為了將文化節點串聯，向中央爭取二．二億元「再造歷史現場二．〇」修復經費，盼打造「斗六舊城文化園區」。

一八九三年雲林縣城自竹山搬遷到斗六開始，斗六一直是雲林重要政經場域，日治時期一九二七年市街改正，打造一條能讓汽車行走且帶有騎樓的街道，現今被稱為太平老街。文觀處長陳璧君說，市街改正後，從斗六圓環開始一路往南到永福寺等範圍，被稱為斗六舊城區。

興建多元共享空間 讓更多民眾親近

陳璧君表示，目前斗六市有十六座文資建築，其中有十二處在舊城區，包括原雲林縣警察局、公有單身宿舍及舊遊民收容所等，為了打造多元共享空間，讓更多民眾親近這片充滿歷史故事的場域，因此正向文化部爭取二．二億「再造歷史現場二．〇」修復經費。

陳璧君表示，修復經費包含歷史建築，公有單身宿舍修復再利用工程七千八百萬元，原雲林縣警察局修復再利用工程四千六百多萬元，雲中街文創聚落景觀工程六千六百多萬元等，預計將老舊、結構安全性不足老舊建築修復，期盼推動「斗六舊城文化園區」，把舊城區文化節點串聯，推動歷史街區振興與再生。

農糧署宿舍即起展出「十光隧道」

另，縣府即日起至十六日在歷史建築農糧署宿舍舉辦「斗六舊城發展計畫暨智能地域設計服務研究中心成果展」。陳璧君指出，展覽以「十光隧道」為題，象徵府前街與太平老街交會的「十字」結構與城市發展軌跡，展區涵蓋勝麗西服、林源美香舖、仁德咖啡、永和銀樓等六處空間，透過藝術策展重現街區故事。

