特教生才藝賽 225位學生勇敢發光

新化國中特教生表演鐵扇舞，展現自信。（南市教育局提供）

勇敢發光、閃亮登場！為讓特教學生盡情展現自信與才華，台南市每年舉辦「特殊教育學生才藝比賽」，讓孩子們在聚光燈下綻放屬於自己的光彩。今年共有四十二校、二二五位學生參賽，舞台上每一刻都充滿感動與驚喜。

克服不便寫自己的舞台故事

活動分兩場舉行，六日在安平國中舉辦國小組、昨天在歸仁國小登場國中組。團體組共有十一組登台，各校使出渾身解數，用創意征服全場。像是連兩年參賽的新化國中，用鐵扇舞舞出堅毅信念；首次參賽的東光國小化身「台南獵魔T-pop團」，用節奏驅散黑暗、釋放快樂；去年勇奪特優的新興國小，同樣氣勢登場，力拚連霸。

個人組則有四十七位選手，個個以努力與汗水寫下自己的舞台故事。立人國小王同學雖患自閉症，卻靠「聽音練琴」，雖然沒有接受過正規鋼琴課程，且不會看譜，必須靠耳朵聽旋律、靠記憶找到琴鍵位置，但每天都自動自發練習，讓旋律成為生活中的重要養分；宅港國小周同學單眼失明，仍熱愛烏克麗麗與太鼓表演，勇氣十足。

還有玉井國中王同學是亞斯伯格症合併注意力不全的孩子，接觸鋼琴後，能聆聽音樂的優雅旋律；關廟國中李同學雖患自閉症，卻勇闖鋼琴第十一級檢定。每位孩子都用實際行動告訴大家：「我能發光，限制不能定義我！」

表演背後凝聚師長滿滿的愛

南市教育局局長鄭新輝表示，這場比賽是南市特教界一年一度的重要盛會，短短三至五分鐘的表演背後，凝聚了師長與家長長年來的陪伴與愛心。正因有他們的支持，孩子們才能勇敢登上舞台，展現最閃耀的自己。

東光國小特教生化身為「台南的獵魔T-pop團」舞出動感節奏。（南市教育局提供）

