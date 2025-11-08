為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    挺核二、核三廠重啟？ 侯友宜︰安全無虞就支持

    2025/11/08 05:30 記者黃子暘／新北報導

    發展人工智慧（AI）等高科技產業，供電是關鍵之一，新北市議員劉美芳昨質詢表示，AI產業既是台灣產業命脈，也是吃電怪獸，輝達執行長黃仁勳說核電能源不該被污名化，沒有穩定供電就沒有AI產業，詢問市長侯友宜是否支持核二、核三廠重啟？侯友宜強調，非核家園政策，再生能源無法遞補發電量，核能發電就是重要關鍵，如經評估確認安全無虞、供電穩定，他支持核電重啟，但一定要安全。

    劉美芳說，台電評估核二廠與核三廠具重啟條件，經濟部也表示台電已將核電廠現況評估報告送到經濟部，會儘快在下個月前做決定，在AI與青年創業並行的時代，能源更應提前佈局。

    市議員呂家愷關心青創資源議題，他指出，目前新北有十座青創基地，在新北產業中傳統產業是重要結構之一，新北也不缺優秀設計人才，既有相關人才資源，市府更應建置設計面向的青創基地，替傳產、設計彼此提供一個更好的平台。

    侯友宜表示，這是市府正在努力的方向之一，青年局正在改造板橋區新民街舊宿舍，評估作為影視拍攝場地、工作室等多元化方向規劃。

