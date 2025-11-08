一粒米飯餵起 陳立群母愛護早產唐寶寶

患有唐氏症的小鈺親吻陳立群，表達感謝媽媽無微不至的照顧。（記者翁聿煌攝）

新北市五股區陳立群的女兒小鈺因是早產兒，罹有多重障礙，自幼反覆進出醫院治療、手術，因為吞嚥問題，到幼兒園還是插著鼻胃管上課，陳立群為了餵食女兒，從一粒米飯循序漸進，長達兩年的吞嚥訓練，獲新北市模範身心障礙者家屬表揚。

新北市昨天也表揚十八位好人好事代表，分別為鄭陳阿園、王里、黃麗穎、莊平海、陳雪嬌、周寶玉、林季臻、張經宜、陳鳳釐、黃熖銅、楊麗芬、顏志鵬、黃道易、吳柏震、郭議罄、李長昇、邱建安、黃麗伃，市長侯友宜表示，新北市能成為宜居的城市，正是因為有這些默默付出的英雄，用實際行動讓社會充滿溫暖。

陳立群十多年前從中國嫁來台灣，大女兒小鈺卅五週早產，一個月後確診為唐氏症，還伴隨腸胃道閉鎖、視力異常、發展遲緩、先天性心臟病等問題，從加護病房返家時帶著諸多醫療儀器輔助，小鈺八個月時又接受腸胃道手術，之後就開始長達六年的早療和復健，陳立群從未放棄，目前小鈺就讀國中二年級特教班，但生活自理能力仍不足。

陳立群也配合學校與特教老師的教學安排，協助小鈺克服語言、聽力、認知與肌肉張力等障礙，小鈺有時會對她說「媽媽我愛妳」、「媽媽妳好漂亮哦」，讓陳立群覺得一切付出值得。

