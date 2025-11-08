為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    一粒米飯餵起 陳立群母愛護早產唐寶寶

    2025/11/08 05:30 記者翁聿煌／新北報導
    患有唐氏症的小鈺親吻陳立群，表達感謝媽媽無微不至的照顧。（記者翁聿煌攝）

    患有唐氏症的小鈺親吻陳立群，表達感謝媽媽無微不至的照顧。（記者翁聿煌攝）

    新北市五股區陳立群的女兒小鈺因是早產兒，罹有多重障礙，自幼反覆進出醫院治療、手術，因為吞嚥問題，到幼兒園還是插著鼻胃管上課，陳立群為了餵食女兒，從一粒米飯循序漸進，長達兩年的吞嚥訓練，獲新北市模範身心障礙者家屬表揚。

    新北市昨天也表揚十八位好人好事代表，分別為鄭陳阿園、王里、黃麗穎、莊平海、陳雪嬌、周寶玉、林季臻、張經宜、陳鳳釐、黃熖銅、楊麗芬、顏志鵬、黃道易、吳柏震、郭議罄、李長昇、邱建安、黃麗伃，市長侯友宜表示，新北市能成為宜居的城市，正是因為有這些默默付出的英雄，用實際行動讓社會充滿溫暖。

    陳立群十多年前從中國嫁來台灣，大女兒小鈺卅五週早產，一個月後確診為唐氏症，還伴隨腸胃道閉鎖、視力異常、發展遲緩、先天性心臟病等問題，從加護病房返家時帶著諸多醫療儀器輔助，小鈺八個月時又接受腸胃道手術，之後就開始長達六年的早療和復健，陳立群從未放棄，目前小鈺就讀國中二年級特教班，但生活自理能力仍不足。

    陳立群也配合學校與特教老師的教學安排，協助小鈺克服語言、聽力、認知與肌肉張力等障礙，小鈺有時會對她說「媽媽我愛妳」、「媽媽妳好漂亮哦」，讓陳立群覺得一切付出值得。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播