不限板橋 新北耶誕城擬擴大至各區

「停辦新北歡樂耶誕城」話題引發討論，新北市長侯友宜說，耶誕城下一步是要各區共享。圖為往年活動情況。（新北市觀旅局提供）

侯友宜︰淡水、新北美術館都不錯 會做好交通配套

「停辦新北歡樂耶誕城」被網友推薦為民進黨立委蘇巧慧參選二〇二六年新北市長選戰政見，新北市議員邱烽堯質詢關心新北除耶誕城外，是否發展其他大型觀光品牌？市議員劉美芳呼籲市府別將耶誕城移出板橋；市議員呂家愷建議耶誕城可分散各區共享。市長侯友宜說，新北九份紅燈籠等都是國際知名觀光品牌，會聽取在地聲音做好交通配套，耶誕城下一步正是要各區共享，淡水、新北市美術館都是不錯的地點。

邱烽堯促發展更多觀光品牌

侯友宜說，近年民眾前往耶誕城，相關大眾運輸都增加班次運輸遊客，市府也成立應變指揮中心監控路況，近年的交通狀況是順暢的，耶誕城已成國際知名品牌；此外，新北近年還有九份紅燈籠、河海音樂季等都是國際知名的觀光品牌。

呂家愷詢問，如淡海新市鎮、美術館等地，是否有機會一起舉辦耶誕城？IP散落多地，可讓更多不便前來板橋的民眾共享。

侯友宜回應，這正是耶誕城下一步要做的，他一直覺得淡水可以辦，「美術館當主體也很溫暖啊」，希望新北不是只有在板橋有耶誕城，可結合各地區來做，一步步擴大，讓新北各處共享幸福。

劉美芳籲耶誕城別移出板橋

劉美芳指出，耶誕城近二、三年交通狀況已沒有那麼糟，「真正塞車只有在車站的那一段」，多數板橋人都喜歡耶誕城，取消耶誕城是假議題，在板橋舉辦感覺非常榮耀，拜託不要搬到其他地方舉辦。

