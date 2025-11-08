活豬拍賣恢復 新北宜花量增2至6成

新北市黃昏市場昨天下午搶先平價供應溫體豬肉，吸引民眾搶購。（記者翁聿煌攝）

新北、花蓮價漲 宜蘭小跌3％ 新北黃昏市場溫體豬搶先上市 婆媽搶購

受到非洲豬瘟影響，國內豬隻禁運禁宰十五天，各地肉品市場昨恢復拍賣交易，新北市、宜蘭縣和花蓮縣拍賣數量都增加，其中宜蘭和花蓮拍賣數量增加五到六成；價格部分還算平穩，新北市增加八％，花蓮漲了三％，惟宜蘭的價格下跌約三％。

溫體豬肉 今天早市全面開賣

新鮮屠宰的豬肉大部分今天才能上市，但是新北市的汐止秀豐黃昏市場、中和區和平街攤集場的攤商，昨下午向民營的屠宰場搶購溫體豬肉，搶先上市，吸引許多婆婆媽媽搶購，價格與禁運前差不多，攤商忙得不亦樂乎。

新北肉品市場成交2711頭 宜蘭拍出559頭

新北市農業局表示，昨天新北肉品市場成交頭數計二七一一頭，平均重量一四一．六公斤，拍賣數量增加了一成多，平均每公斤價格一一一．四八元，較疫情前平均價格增加八％。原定拍賣時間是中午十二點到下午四點，結果一直到傍晚六點多才結束，肉品市場的屠宰豬肉優先供應冷凍肉品商，一般市場的溫體豬肉，要等到今天早市才買得到，僅少數黃昏市場向民營屠宰場進貨，搶先上市。

宜蘭縣肉品市場昨天下午共拍出五五九頭毛豬，平均拍賣價每公斤一〇七．八元；拍賣毛豬較疫情前多了一九五頭，數量成長逾五成；價格跌了三．三七元，跌幅約三％。

宜蘭縣毛豬拍賣，平均每天三百多頭，昨天解封後，宜蘭肉品市場在下午兩點起拍，原訂拍賣五百頭，前五頭平均拍賣價每公斤約一二〇元，但後來出現開高走低趨勢，最終拍賣均價僅一〇七．八元，較疫情前跌了三．三七元，跌幅約三％；拍賣頭數增加到五五九頭，較疫情前多一九五頭，成長五十四％。

縣府農業處表示，宜蘭本地豬已累積三千頭，因拍賣數量多，原訂深夜十一點屠宰作業提早到八點半開始，今天週末傳統市場就會有溫體豬肉供應。

花蓮拍出483頭 增幅6成 推3項補助

花蓮縣肉品市場昨天拍賣毛豬達四百八十三頭，較平日平均數三百頭，增加幅度達六成；拍賣價格由禁運前的每公斤九十九元，微漲至一〇一．〇九元，漲幅約三％。

花蓮縣肉品市場經理彭偉族表示，花蓮縣因地理環境特殊，屬於封閉市場，昨天所有的拍賣豬隻均由本地養豬戶供應，因此價格並未下降，反而因市場需求增加而微幅上漲。

花蓮縣也規劃三項補助，包括為期十五天的補助供銷雙方拍賣市場管理費千分之廿；補助縣內運豬車輛業者，每台一萬五千至二萬元；補助禁運禁宰期間暫停營業、且未列入經濟部補助範圍內的傳統肉攤業者。

花蓮肉品市場昨天拍賣頭數逾480頭，較平日增加6成。（記者游太郎攝）

