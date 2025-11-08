為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化閱讀節11日登場 借書闖關拿好禮

    2025/11/08 05:30 記者張聰秋／彰化報導

    今年彰化閱讀節「半線光影．斐然成彰」系列活動，將於十一月十一日到十二月卅一日在縣立圖書館登場，活動動靜態都有，內容結合借書、書展、人文尋跡與親子共學，還有布袋戲表演共九大主題，文化局歡迎大家踴躍參加，一起用行動閱讀點亮生活。

    文化局表示，九大主題內容各有巧思，如「穿梭歷史書頁，破解知識關卡」項目，就結合閱讀與解謎遊戲，以彰化古蹟導覽叢書為基礎，讓參加者從書頁走進孔廟、書院、廟宇神祇的真實場景，只要在活動期間借閱滿卅件館藏書籍並完成闖關遊戲，就能拿到時尚托特保溫袋一個，限量三八〇個，適合親子共玩，歡迎大人、小孩一起來當解謎高手，透過行動讓閱讀變成日常。

    活動期間圖書館彰化學專區還有吳晟詩文書展，以及「畫說半線」插畫展，這次的插畫主題，有描述彰化南瑤媽笨港進香、彰化新港十八庄送大爐，還有社頭枋橋頭七十二庄迓媽祖，以及同安寮十二庄請媽祖，讓民眾一窺彰化特有的進香文化。

    除靜態插畫展外，文化局安排動態的「半線故事時光」說故事，邀請專家講師帶領民眾認識南瑤宮、枋橋頭七十二庄、新港十八庄及同安寮十二庄請媽祖信仰文化。

