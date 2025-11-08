南投廚餘處理中心 明年興建

台中爆發非洲豬瘟疫情，廚餘疑破口，針對南投縣每日產生約三十噸廚餘未來如何去化問題，縣府環保局長李易書表示，計畫明年重啟小型家用廚餘機補助，每台可能補助三千至五千元，並預計明年發包興建每天可處理一百公噸的廚餘處理中心。

李易書指出，縣府目前正在南崗工業規劃採BOT的方式，設置一個大型廚餘處理中心，預計在年底或明年初就會招商，明年發包興建，興建期為二年、營運期二十年，每天廚餘處理量為一百噸，除解決縣內三十噸廚餘去化問題，剩下的七十噸廚餘處理量，廠商可以去收餐廳、飯店的廚餘及有機廢棄物。

明年重啟家用廚餘機補助

李易書強調，此廚餘處理中心，採最新科技的厭氧醱酵方式，產生沼氣來發電，剩下的沼渣還可以做堆肥使用，是一個廚餘全回收去化的概念。

李易書說，縣府於二〇二二年曾補助民眾購買家用廚餘機，可能機型較大，成效不是很好，惟近幾年廚餘機發展更加成熟、進步，計畫在明年度爭取中央經費，補助民眾購買可以放在流理台的小型家用廚餘機，讓民眾可以直接在家中處理廚餘，製作出有機肥料，用於家中盆栽、菜園施肥。

