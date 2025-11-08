台中廚餘對策 市府仍未定案

全國仍維持廚餘養豬禁令， 台中環保局會同農業局到養豬場稽查。（環保局提供）

台中爆非洲豬瘟破口，全國防疫解禁但仍維持廚餘養豬禁令，據了解將再延長三十天，台中市熟廚餘量每日約三〇〇公噸全採焚化處理，昨日議員吳佩芸質詢還要燒多久，若中央未來不再廚餘養豬，市府有何對策；議員何文海也擔心焚燒廚餘恐有戴奧辛疑慮，如果垃圾燒不完是否一直放大里掩埋場；台中市長盧秀燕回應，「目前全國都燒廚餘」，相關因應措施則在準備。

盧︰目前全國都燒廚餘

環保局副局陳政良另說，目前配合中央廚餘養豬禁令，全市每日約熟廚餘三〇〇公噸，分別由文山及后里焚化爐焚化，外埔生質能源廠主要處理全市約一一〇公噸生廚餘，另也能焚化十多公噸的熟廚餘。

外界擔心是否排擠其它垃圾焚化，陳政良說，因為廚餘含水量有七〇％、八〇％，處理過程中經水份溢流、蒸發，一個焚化爐會減少約二十公噸的廚餘量，也可用來增加垃圾焚化量。

目前全市每日約產生二二〇〇公噸垃圾，疫情前三座焚化廠焚化垃圾仍不足一〇〇多公噸，陳政良說，目前垃圾燒不完會先暫置焚化儲坑，再逐漸去化。若中央確定將來禁止永久廚餘養豬，陳政良說，包括高效堆肥、生質能發電及黑水虻處理，都是討論方案。

