    首頁 > 生活

    《解禁首日》中彰投黃昏市場 豬肉攤買氣旺

    2025/11/08 05:30 記者許國楨、歐素美、張協昇、顏宏駿、湯世名／綜合報導
    台中市南屯區一處黃昏市場的豬肉攤，昨天終於響起剁肉聲。 （記者許國楨攝）

    台中市南屯區一處黃昏市場的豬肉攤，昨天終於響起剁肉聲。 （記者許國楨攝）

    台中市爆發非洲豬瘟，中央攜台中市清零成功，七日起禁宰令解除，因豬隻需經過拍賣及屠宰程序，早市豬肉趕不及上架，黃昏市場成為首批恢復販賣溫體豬肉的地點之一，包括台中、彰化及南投均有黃昏市場順利提供新鮮溫體豬肉，讓原本冷清半個月的市場豬肉攤重現熱絡買氣；但台中有攤商怨市場因豬瘟被迫停業近半個月，放「無肉假」損失慘重，盼市府上緊發條，不要害慘大家。

    傳統市場早市趕不及上架

    非洲豬瘟清零解封，包括台中市大安品市場、彰化肉品市場及南投縣農產運銷公司，昨日上午十點恢復拍賣並屠宰豬隻，傳統市場早市一早仍無肉可賣，台中市的全國最大公有市場建國市場昨上午幾乎沒有豬肉攤商開張。

    黃昏市場搶先受惠「開市」，包括台中、南投及彰化均有黃昏市場開賣溫體豬肉，湧現採買民眾，買氣熱絡，讓攤商忙得不亦樂乎。

    彰化肉品拍賣 每公斤116元

    彰化肉品市場昨天正式開市拍賣，總經理陳國興指出，交易價格已喊到每公斤一一六元；南投縣農產運銷公司指出，由於市場需求殷切，許多攤商加購豬肉，承銷商競價激烈，每公斤拍賣均價一〇一．七元，與疫情爆發前每公斤拍賣均價約九十七元相較，小幅上揚四元。大安區肉品市場交易價每公斤平均約九十九．四元，大安區農會總幹事蔡建宗指出，跟疫情前差不多。

    攤商加倍訂購 民眾急解饞

    彰化施姓攤商說，已往都批一頭豬販售，好不容易盼到解封，昨天批了兩頭溫體豬；南投更有豬肉攤商表示，因不少老顧客預訂，疫情前原平每天只賣三至五頭豬，昨特別加倍訂購十頭豬販售；新鮮溫體豬上架，吸引民眾搶買，彰化有民眾說，忍了十幾天沒吃到新鮮豬肉，要買回家解饞。

