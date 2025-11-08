為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國家隊拚國旅 賴喊2030觀光產值達兆元

    2025/11/08 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    賴清德昨天參加ITF台北國際旅展，盼觀光產值2030年能達到兆元產值。（記者陳逸寬攝）

    賴清德昨天參加ITF台北國際旅展，盼觀光產值2030年能達到兆元產值。（記者陳逸寬攝）

    我國去年的觀光產值已達八三七八億元，總統賴清德表示，盼在二〇三〇年能夠達到兆元產值目標，更重申「觀光立國」，交通部或行政院應盡速成立專責單位負責，相關部會共同組成「觀光國家隊」，攜手業界推動台灣觀光發展。

    賴清德昨天參加ITF台北國際旅展時表示，台灣民眾一年花一兆四千多億元在觀光旅遊，其中大概九千多億是在國外旅遊，國內旅遊僅五千億左右，「換句話說，國內的旅遊要加強」。

    賴總統表示，「旅遊有國旅、國際旅遊，國際旅遊又分兩個，一個是入境、一個是出境，對台灣都非常重要。」如果要提高國內旅遊產業產值，不能疏忽國旅，而入境的國際旅遊部分要再加強，非常期待行政院或交通部能盡速成立一個專責單位，整合研究、人才培育、商品開發，把觀光產業鏈結合，讓它效益更大。

    他也指出，今年有一二三個國家的城市或國家來台灣參加旅展，交通部也應協助業界去各國旅展參展，歡迎各國貴賓、好朋友到台灣旅遊。

