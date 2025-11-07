高雄車站商業大樓招商 僅一家投標

高雄車站商業大樓三度招商，與前兩次依樣都只有一家投標，台鐵正進行資格審查。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站商業大樓第三度招商截止，只有一家投標，台鐵僅證實有廠商投標，目前仍在進行資格審查，有結果會公布。

高雄車站商業大樓在高雄車站正上方，商業空間分布地上十層、地下一層及地下三層，位於捷運、台鐵及各運具轉乘動線，租賃範圍總樓地板面積合計五十三萬七百餘平方公尺。

台鐵於今年三月七日首度公告商業大樓招商辦法，第一次招商僅一家投標，因不符兩家以上規定、等同流標。七月下旬，台鐵啟動二次招商，還調降營運權利金計收百分比、開放圖說資料閱覽等方式，希望降低民間機構前期投資疑慮及風險，仍只有一家投標、二度流標。

台鐵在二次流標後，研議放寬一家申請人投標，即可辦理資格審查開標機制，並辦理第三次公告招商，至十月底截止投標，仍僅一家廠商投標。

立委李柏毅表示，高鐵南延計劃可預期高雄車站的發展，投資不會失敗；高市議員張博洋則認為，位於蛋黃區的台鐵高雄車站竟然招商不如預期，應檢討定位、品牌等問題，而非急於脫標，中央地方一起想辦法。

