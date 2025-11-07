為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    媒合300餐旅業者 高雄農產擴大內需

    2025/11/07 05:30 記者陳文嬋／高雄報導
    農業局與旅館商業同業公會辦試吃會，爭取三百多家業者合作。（記者陳文嬋攝）

    農業局與旅館商業同業公會辦試吃會,爭取三百多家業者合作。(記者陳文嬋攝)

    高雄市搶攻旅遊餐飲市場，攜手漢來、福華、翰品等高檔飯店使用美濃米，並與高雄市旅館商業同業公會合作，媒合三百多家業者洽談，在地企業支持在地農業，擴大高雄農產的內銷市場。

    高雄市農業局行銷高雄首選農產，打入高檔飯店使用在地食材，包括漢來飯店與美濃農會合作，以糖漬老蘿蔔聯合開發「老蘿蔔起士」等；福華飯店使用田寮鹹豬肉等，並設置高雄專區；翰品飯店使用美濃米等，並設罝高雄伴手禮商店，尚有多家飯店洽談中。

    農業局也攜手高雄市旅館商業同業公會，會員有三百多家旅館業者，舉辦高雄在地食材媒合會，美濃區農會總幹事鍾清輝推薦美濃生產的高雄一四七米及野蓮等農產；今年榮獲首屆國家食農教育傑出貢獻獎優等獎的「李法憲農園」，也帶來各式有機蔬果等在地食材，透過試吃交流洽談合作（見下圖，記者陳文嬋攝）。

    田寮區農會帶來鹹豬肉果串，分享極具田寮惡地形特色的「田那提鹹豬肉」，農業局強調國產豬肉經屠宰衛生檢查合格，食用安全無虞雄。

