    豬隻恢復拍賣首日 中彰投排定7311頭

    2025/11/07 05:30 記者歐素美、陳冠備、陳鳳麗、劉濱銓／綜合報導
    豬隻多吃了半個月飼料，體重普遍增加。（記者陳冠備攝）

    非洲豬瘟疫情清零，昨中午起解除活豬禁運，台中、彰化與南投等縣市肉品市場昨天下午即有業者載運豬隻進場，並將於今天上午拍賣。台中市大安肉品市場今日上午十點開始豬隻拍賣，首日約有二二七〇頭豬，農會昨已進行公開抽籤分流，彰化肉品市場則排定二三八一頭，南投肉品市場有二六六〇頭。

    待售豬隻多 屠宰線全開

    因應解封，台中警方及動保處昨天下午派員協助維護秩序及清消；大安區農會總幹事蔡建宗表示，恢復豬隻拍賣與屠宰首日，大安肉品市場共分配到二二七〇頭豬，昨業者已陸續將豬隻運進大安肉品市場，以等候今天上午十點拍賣。

    彰化肉品市場則將於今天提早一小時開拍，共將拍賣二三八一頭豬，預估下午二點起，全縣各地黃昏市場就能買到新鮮溫體豬肉。昨中午解禁後，彰化肉品市場下午四點迎來首輛從雲林開來的運豬車，共載運九十頭，成為市場解禁後的第一批「上車豬」。彰化肉品市場秘書蔡麗珠表示，彰化肉品市場四條屠宰線全開，上午拍賣一二二一頭、下午拍賣一一六〇頭。

    多養15天 肥豬140公斤

    彰化縣養豬協會理事長陳筆輝指出，此次禁宰期長達十五天，豬隻多吃了飼料，體重普遍增加，有的甚至上看一四〇公斤，更符合北部市場規格，北上拍賣比率可望提升。

    南投肉品市場首日則排定拍賣二六六〇頭，比禁宰前的交易量增加十五％。由於待出售的豬隻數量太多，南投縣養豬協會呼籲豬肉攤商在解禁初期，避免抬高零售價。

    南投肉品市場表示，今天預定上午八點三十分抽籤，九點開始豬隻拍賣。至於拍賣價格，中央有穩定豬價的配套做法，因此恢復屠宰販售的前幾天價格應能維持平穩，但因全台累積三十多萬頭豬，未來價格會不會下跌則有待觀察。

    彰化肉品市場昨下午終於迎來首輛從雲林開來的運豬車，載運90頭豬，成為市場解禁後的第一批「上車豬」。（記者陳冠備攝）

