    台中監理站新樓啟用 一站式便民

    2025/11/07 05:30 記者蔡淑媛／台中報導
    台中監理站舉行新大樓啟用典禮，打造台中市新地標，交通部長陳世凱及立委何欣純、楊瓊瓔等人到場剪綵祝賀。（記者蔡淑媛攝）

    台中市監理站全國臨櫃業務量最大，每月平均服務三．二萬人次，六日舉行新大樓啟用典禮，打造台中市新地標，交通部長陳世凱到場剪綵祝賀，強調這裡是一站式服務櫃台，提供方便、快速的服務，甚至六分鐘就能完成服務，期許要讓民眾繳罰單也能笑著離開。

    台中市監理站原本三棟建物分別有六十五至三十年歷史，老舊毀損，且民眾辦理業務要在三棟樓間奔波，交通部耗資逾四億元新建辦公大樓，分層分流服務人流；站長林國原指出，一樓是車輛及駕駛人單一窗口服務、二樓是違規裁決及新車領牌作業，五樓為初考領照及道路安全講習。

    林國原說，台中市監理站轄管台中十二個行政區，轄管駕駛人一二三萬人、機車一一〇萬輛，臨櫃業務量為全國第一，除了無法驗車、考汽駕照，服務涵蓋監理業務，最多是換照、車輛報廢及日譯本駕照，這次新建大樓擴大服務，監理站佔地近二七〇〇坪，綠建築意象有飛翔翅膀及「明隧道」造型，變成打卡點，也作為開放式的公園、 停車場。

    創新服務也有「ATM解繳公款作業」、「AI辨識號牌及通報」、「智慧號牌收繳機3.0」等新科技便民設施。

