台中大型招商不利 議員憂成爛攤子

台中國際會展中心年底營運，市議員何文海關心台中市大型招商案指出，水湳經貿園區的經貿六及八地上權招標，上月廿八日再度流標，台灣智慧塔空轉七年，台中巨蛋預算近百億，內部裝修招商進度未明，未來恐淪蚊子館，批評市長盧秀燕「開不了工的還是開不了工」，建議超級大巨蛋，若沒辦法做就不要吹牛。

水湳經貿園區地上權 又流標

市府僅回應，台中巨蛋正進行地下基礎工程，力拚在二〇三〇年完工並取得使用執照，室內裝修、空調、景觀、指標工程及特殊設備等非原預算項目及其工程間接費用，已納入相關招商規劃，將儘速推動投資招商事宜。

請繼續往下閱讀...

市府︰巨蛋裝修 儘速推招商

何文海指出，台中市近幾次賣地成效不彰，水湳兩筆大型地目招商停步，詢問建設局長陳大田，擔不擔心正在興建中的巨蛋未來內部裝修等耗費更多經費，也會出現招商困難。

何文海並指出，他曾質詢都發局要求台灣塔地點應該恢復成公園，但目前仍然是圍籬圍著，會不會到盧秀燕市長卸任，招商工作停頓，空地仍是空地，圍籬仍是圍籬。

何文海表示，盧秀燕先前宣佈水湳經貿園區還會有一個超巨蛋，也要把台灣智慧營運塔換位子再招商做台中101百貨，但經貿六號及八號招商卻等無人，進度讓人無信心，要求台中市政府團隊不要因為只剩一年多就擺爛，要思考如何能夠順利招商，否則只會留下蚊子館及爛攤子給下屆市長。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法