官舍住姪女 竹市消防局長︰她被家暴暫住

新竹市消防局長李世恭遭爆耍官威，當官作威作福。投訴者檢舉指稱，李世恭將消防局樓上的局長職務官舍讓非直系家屬（姪女）一家三口住，甚至用公務車載貓外出美容，不僅消防局大樓走道常有小孩嘻戲吵鬧，小孩還常到消防局健身房玩耍，把公家場所當遊樂場，除用公務車接送小孩，更將三台私家車停放在消防局地下室，佔盡公務資源，批李世恭官威很大，讓基層敢怒不敢言。

遭檢舉公務車接送小孩 否認載貓美容

李世恭受訪坦承局長職務官舍有提供姪女暫居，主要是因姪女正聲請家暴令，為保護姪女及其孩子所做的暫時權宜措施，目前姪女已在尋找適合的居所，他否認有用公務車載貓美容，停放私人轎車在消防局地下室則都是他與家人的車，符合使用規範。

投訴者指稱，消防局長期官官相護，去年晴空匯火警造成兩名消防員殉職後，消防局氣氛低迷，基層都想知道真相，直到監察院調查報告出來，僅有火場現場指揮官調離原職務並記兩支申誡，而局長李世恭不僅不用負責，還說出兩名殉職消防員是心急自行衝進火場，讓基層炸鍋。

如今李世恭遭爆讓非直系家屬親人住進局長職務官舍，更用公務車載貓外出美容等情事，享盡公務資源，不僅公私不分，還濫用特權，讓基層看不下去。

