南門市場大火 桃園啟動4措施助攤商

消防局火調科人員現場釐清起火點。（記者鄭淑婷翻攝）

受災攤商急難救助、免收11月攤租、設中繼市場 全面檢查各市場消防安全

桃園市桃園區營運六十餘年的公有南門市場前晚遭遇祝融，消防灌救到昨天凌晨一點多撲滅，起火點疑似外部市集魚攤冰箱後方電線走火，延燒進市場裡，燒毀內外逾五十攤，有魚販上百萬元魚貨被火吞噬，有受災女攤商憂生計無著而哭泣，豬肉販才盼到解除台中市非洲豬瘟造成的禁宰令，未料大火阻斷復業且損失數十萬元，自治會緊急公布停市，咸盼市府協助度過難關。

受災內攤可獲保險理賠 外攤則無

市長張善政昨早勘災時宣布，市府將啟動四大因應措施，包括提供受災攤商急難救助、免收十一月攤租、儘速設置中繼市場、全面檢查各市場消防安全。另，桃園公所對公有市場投保火險及公共意外責任險，將理賠受災內攤，外攤則無。

南門市場內多是連棟鐵皮建築，攤位鋪木板、放紙箱及陳列商品多為易燃物，還有營業用瓦斯桶及天然氣管線等，火勢初起時，有兩名男子試圖以水桶澆熄未果，只能撤出。

消防局前晚九點卅六分獲報失火，緊急出動大批消防人車去灌救，到場時引導八十三歲劉姓老翁逃生，火場頻傳爆炸聲響，烈焰迅速襲掩市場大半，市場內及周邊民宅住戶連忙撤離、疏散，濃煙異臭飄散，環保局一度對下風處桃園、中壢、八德三區數十個里發布空氣污染警訊。

消防單位十一點五十分控制火勢，昨天凌晨一點廿分撲滅後殘火處理，全案幸無人員傷亡，而市場上個月中旬才完成消防安檢，昨初勘疑為電線走火，排除人為縱火，確切致災原因待調查釐清。清查南門市場內攤一一八攤，有四十九攤遭殃，大多靠近文化街一側，加上受災外攤則逾五十攤，外圍受影響的超過三百攤；市場內攤商昨晨陸續趕來搶救商品、設施，未受波及的攤商照樣做生意，但環境瀰漫火煙味，不復見昔日擁擠採買人潮。

經發局將研商如何完整規劃重建

議員黃瓊慧表示，中壢環東市場、桃園南門市場相繼發生火災，顯示傳統市場消防與電力安全仍有隱患，市府應盤點全市市場的電線配置、消防設備與逃生動線，防範悲劇重演；議員凌濤要求市府做好現場、中繼、重建等工作；市府經濟發展局長張誠說，南門市場土地含國有地、市府市場地、私有地，後續將研商如何完整規劃重建市場及風華再現。

內攤公有市場無法營業，外圍許多攤商乾脆休息。（記者鄭淑婷攝）

桃園區南門市場暗夜火災，精華區域幾乎全毀。（記者鄭淑婷翻攝）

