    首頁 > 生活

    獸醫所黃有良機警 加驗非洲豬瘟

    2025/11/07 05:30

    記者楊媛婷／台北報導
    獸醫所副研究員黃有良（左）與獸醫所所長鄧明中。（記者楊媛婷攝）

    中市送檢僅欲測豬隻呼吸道疾病

    國內爆發非洲豬瘟疫情，可迅速圍堵清零，有賴我國七年前就成立非洲豬瘟作戰小組兵推模擬，防檢署建立化製場豬隻死亡異常監控系統。而台中市府當初送檢體，僅欲檢測豬隻呼吸道疾病，獸醫所研究人員警覺有異，加驗非洲豬瘟，用最快時間點燃防疫烽火台。

    備戰7年 迅速防堵疫情

    據了解，中市檢送檢體時，僅欲檢測豬隻呼吸道疾病，農業部獸醫所副研究員黃有良查閱檢體案場病歷與化製監測資料，認為短時間多頭豬隻死亡不尋常，高度懷疑是非洲豬瘟，建議中市加驗並獲同意，檢測出強烈陽性訊號，他坦言：「當下心情很震驚。」

    過去國內外發生重大動物疫病時，很難抓到第一個病例，若未來證實梧棲場就是首例，黃有良說：「慶幸可最快掌握。」

    這次能夠及早發現疫情除了幸運，還歸功於長達七年的備戰。中國於二〇一八年爆發嚴重疫情，我國當時就成立作戰小組，擔任召集人是今年已過七旬的許桂森。

    許桂森回憶，當年防疫漏洞極多，桃機查驗行李的X光機台還差十八台才能百分百檢驗，認為不可能圍堵，時任閣揆的賴清德直接拍板採購，後續接任閣揆的蘇貞昌更是力挺，所有部會動起來，才能長期抗戰。

