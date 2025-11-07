為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    王姓獸醫佐首聲明 捍衛清白

    2025/11/07 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    王姓獸醫佐發表三點聲明。（取自臉書）

    王姓獸醫佐發表三點聲明。（取自臉書）

    台中市爆發非洲豬瘟疫情以來，市府疫調屢被打臉，先前王姓獸醫佐被指在十月十三日以備用藥投藥治療、通報動保處，將案例場病豬初判為放線桿菌胸膜肺炎，連日來陷入誤判甚至違反獸醫法風暴，沈默多日後，昨首度發聲明強調，十月十日接獲豬農電話被「告知」豬隻流鼻血，他並沒有「諮詢」治療，十月十三日更未通報動保處，直到十月廿日才到場了解並說服豬農通報，中市府調查顯然有誤。

    指中市調查報告錯誤百出

    台中市議員周永鴻痛斥台中市農業局狀況百出，第一時間稱是紀姓獸醫師到場，遭否認後改口說是王姓獸醫佐，結果又被王姓獸醫佐打臉，疫調一變再變，甚至一騙再騙。

    王姓獸醫佐聲明指出，十月十日雖接到豬農電話提及豬隻流鼻血並詢問他的意見，因適逢連假無法到場，請豬農自行處理，不知道豬農後來投了什麼藥，市府的調查報告說他有治療，顯然有誤；十月十三日又接到豬農電話，對方稱要正常出豬了，他認為狀況應有改善；十月十九日豬農再度來電稱豬隻死亡數量增加，他驚覺有異，隔天廿日到場了解，說服豬農務必通報並提供協助，「市府調查報告說，我在十三日有通報，顯然有誤，通報者根本不是我。」王姓獸醫佐表示，之前選擇沉默是為避免模糊焦點，市府的專案報告書資訊不實，他不得不捍衛清白。

    王姓獸醫佐昨委託台中市議員周永鴻發聲。（記者蘇孟娟攝）

    王姓獸醫佐昨委託台中市議員周永鴻發聲。（記者蘇孟娟攝）

