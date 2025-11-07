病毒好頑強 梧棲豬場 仍有3處檢出陽性

肉圓需要新鮮豬肉做為材料，在斷貨多時後，備受老饕期待。（資料照）

大門口、冰箱地板、肥育豬舍地面 國軍消毒滅不了

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，中市府二度清消後環境仍陽性，中央出動一一五名國軍協助強力清消再採檢，非洲豬瘟中央災害應變中心昨表示，病毒極為頑強，仍有三處檢出陽性，各為大門口、冰箱地板、肥育豬舍地面，其中大門口與冰箱在國軍入場清消前就呈現陽性。

農業部長陳駿季說明，PCR陽性並不代表病毒還有活性具感染力，已要求獸醫所檢視病毒活性反應，也會分析病毒量是否經逐次清消後有遞減趨勢，並要求台中市府必須確實封鎖與隔離，調派警力監控，並持續清消採檢。因目前全國僅梧棲養豬場有病例，不影響全國豬隻解禁。

禁令解除 每週開調配會議穩定豬價

豬隻禁運禁宰令昨午解除，市場估將多出卅九萬頭毛豬。農業部畜牧司長李宜謙表示，會每天監控市況、適時請冷凍場進場採購分流，明年三月底前每週和肉品市場與產業舉行調配會議，議定每日上市頭數，若預供量大於上市數，抽籤決定出豬登記資格，豬農連續二天未獲資格，將在次日優先安排。

雖然豬肉禁令解除，但仍禁止廚餘養豬。陳駿季表示，期間仍會提供養豬戶飼料價差補貼，若要重啟廚餘養豬，初步將以兩週為週期，已規劃在二週內完成全國四三四個廚餘養豬場查核。

陳駿季說，廚餘養豬解禁三要件包含落實養豬場查核、建置即時監控設備、完備防疫法令。同時為利於環保單位及時監控與告發，廚餘養豬業者必須設置溫度及即時影像的監控設備，「不排除先完成者先開放」。

卓揆籲國人安心享用滷肉飯等美食

行政院長卓榮泰指出，政院上週已提出「禁運禁宰期間對一級生產鏈相關業者補助方案」，包括飼料差額補助每頭豬隻三百元，油資補助為每養豬場依據規模最多每場一．八萬元，補助每頭豬隻八一〇元的延遲上市飼料費、傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤三萬元等，今起開放申請。經濟部表示，只要地方政府願意造冊列管、只要是販售溫體豬肉的相關產品（包含內臟），經濟部都會從寬認定納入補助。

卓榮泰強調，非洲豬瘟是一種「只會感染豬隻」的動物性疾病。即日起，大家可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、享用包括滷肉飯、肉圓、小籠包等台灣美食，也期待台灣豬肉能早日重返國際市場。

爌肉飯需要新鮮豬肉做為材料，在斷貨多時後，備受老饕期待。（資料照）

溫體豬回來了！彰化肉品市場今提早一小時開拍，預計拍賣2381頭豬。昨日各地天氣晴朗，似乎象徵非洲豬瘟烏雲消散，圖為貨車滿載豬隻前往目的地。（記者陳冠備攝）

蚛中衛生局針對豬農父子住家大門、車輛、冰箱等9處進行採檢。（台中市政提供）

