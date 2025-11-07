盼讓制度更公平、健保能永續 石崇良：改革不是為了增加負擔

健保補充保費改革引發爭議，衛福部長石崇良親上火線說明。（記者方賓照攝）

健保補充保費改革引發爭議，首當其衝的「存股族」怒批政府搶錢，行政院長卓榮泰昨天指示衛福部暫緩規劃。衛福部長石崇良強調，改革是為了讓制度更公平、健保能永續，不是為了增加負擔。衛福部表示，補充保費改革仍在研議階段，將廣納各方意見，暫停有爭議的規劃，待凝聚更大共識後再行推動。

衛福部擬修正「全民健康保險法」第卅一條，提出三大方向，第一，股利、利息、租金改採「年度結算」；第二，單筆扣繳上限由一千萬元調高至五千萬元；第三，統一獎金起徵點為第一級投保薪資四倍。

石崇良說明，補充保費共有六類來源，包括獎金、兼職、執行業務所得及股利、租金、利息三類投資收入。此次改革第一項是「打開天花板」，現行補充保費以一千萬元為上限、費率二．一一％，最高繳約廿一萬元，未來將上限調高至五千萬元，若利息或股利超過此額，最高補充保費約一百萬元，盼讓有能力的人多幫弱勢一把。

第二項是「統一獎金起徵點」，石崇良說，現行高薪者領四十萬才繳、低薪者十二萬就得繳，「這不合理。」第三項則導入「結算機制」，防止拆單規避繳費，「像把一千萬拆成十張百萬定存，過去可能一塊錢都收不到，未來會合併計算」。

「社會收入型態轉變 財源也要跟著調整」

石崇良指出，健保開辦至今卅年，初期以薪資所得為主，如今高齡化與少子化導致勞動人口從二〇一五年的一七〇〇多萬人逐年下滑，「若只靠薪資繳保費，年輕世代壓力會越來越重。」隨著社會收入型態轉變，財源也要跟著調整，這是改革初衷。

