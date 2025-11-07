健保補充保費改革惹議 卓揆指示暫緩

衛福部研擬健保補充保費改革引發反彈，行政院院長卓榮泰昨指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃。（資料照）

政院：絕對不會為難小資族

衛福部研擬健保補充保費改革，如租金、利息、股利，擬改採年度結算繳納，規劃想法一拋出，引發反彈，超過一千五百萬的台股高股息ETF投資人，恐成被課徵補充保費的「重傷族」。行政院發言人李慧芝昨天在院會後記者會表示，補充保費修法制度，絕對不會為難小資族。

要求衛福部加強社會溝通 尋求更周全改革方式

請繼續往下閱讀...

李慧芝稍晚進一步強調，卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

李慧芝表示，過去卅年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步研議階段。

新制擬採年度結算 高股息ETF投資人首當其衝

現行健保制度針對超過二萬元的租金、利息與股利等，收取二．一一％補充保費。衛福部近日指明年將啟動補充保費修法程序，未來擬修法納入「結算」作法，避免民眾透過拆單規避租金、利息、股利的補充保費，另也提高單筆扣繳上限至五千萬元，並調整獎金補充保費收取門檻，影響人數估達四八〇萬人，約可增加一百億元至兩百億元的健保收入。

衛福部健保署副署長龐一鳴補充表示，台灣目前一年收的健保費用約八千億元，其中一五〇億元是來自股利所得，隨年度有所不同。健保是社會保險制度，有能力的人協助較沒有能力的人，補充保費制度修正仍在研議期，相關社會意見會納入參考。

凱基證券昨日發布最新第四季ETF季報，截至九月卅日，台灣ETF發行檔數二八七檔、其中六十八檔屬配息型商品，受益人數一五五三萬人，超過兩百萬戶採取定期定額投資。

若健保補充保費由「單筆超過二萬元」改變為年度累計，對「資產集中投資台股高股息ETF」的投資人影響最大。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法