    柑園國小今停課 期中考順延

    2025/11/07 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    新北市柑園國小校長程煒庭（戴眼鏡者）表示，考量現場仍有餘煙，明天學生停課1天。（記者黃政嘉攝）

    新北市樹林區柑園街一段三四七號鐵皮工廠昨早發生大火，濃煙飄散至七十公尺外的柑園國小，十一點剛完成期中考首日三科考試，校方為安全考量，第一時間將全校師生五四三人疏散到大禮堂，後來因為煙霧太大，再疏散至萬坪公園，下午停課。校長程煒庭表示，考量部分建物受損及現場仍有餘煙，今天學生再停課一天，老師正常上班，下週一復課，原定今天期中考二科考試順延到下週二舉行。

    受附近鐵皮工廠大火餘煙影響

    程煒庭說，學校建物以創新樓二至四樓教室影響較大，設有一間電腦教室跟主機房，因濃煙影響，設備幾乎損壞，還好該樓皆為科任教室而非班級教室，不影響復課。

    程煒庭指出，學校平常都有做演練，昨天發生火警時，學生有秩序地疏散到避難地點，經聯繫家長，部分低年級生由學校交通車載回，中午四百多位學生平安返家；今天停課的課程將於明年一月廿日、廿一日下午補課。

    教育局表示，柑園國小受火警波及，初步估計約八間教室及八間廁所受損，距火場最近的二、三樓教室外牆燒裂，高壓變電箱損毀導致暫時停電，已協請台電搶修，並進行校舍結構安全檢視，預計三天內完成初步復原；停課期間教師將提供線上複習教材及學習單，供學生自主學習。

