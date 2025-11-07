新北市表揚年度傑出身心障礙者》視障者徐承邦發行專輯 不放棄音樂夢

獲模範傑出身心障礙者家屬獎的吳欣潔。（記者翁聿煌攝）

新北市民徐承邦自幼被診斷出視覺障礙，父親交友不慎入監，家庭重擔全落在母親肩上，獨自撫養三名子女，在生活壓力下，母親難以給予徐承邦更多照顧，但徐承邦突破逆境，努力實現音樂夢想，成為一名優秀音樂人，獲得新北市年度傑出身心障礙者表揚。

社會局昨舉辦「傑出身心障礙相關人士暨服務評鑑績優單位」表揚。徐承邦說，他在求學過程對音樂產生濃厚興趣，加入校內管樂隊，並組成屬於自己的「小精靈樂團」，畢業後依然不放棄音樂夢想，白天吹奏口琴，晚上以按摩維生，堅持靠自己雙手走出一條獨立的生命之路，如今他發行音樂專輯，參加國內多場音樂比賽皆獲得佳績，也受邀至全台各級學校進行生命教育演講。

吳欣潔 獨自撐家計照顧多重障礙兒

獲模範身心障礙者家屬獎的吳欣潔，她獨自撐起家庭，以滿滿的愛與行動力，照顧罹有重度多重障礙的六歲兒子辰辰，從嬰兒開始，便積極配合醫院治療師的專業建議，在家中進行各項早期療育。吳欣潔利用瑜珈球訓練辰辰的核心肌群，從生活中找方法、在日常裡做復健，孩子即便面臨重度障礙，也能在穩定與安全的環境下成長。

獲模範傑出身心障礙者的徐承邦。（記者翁聿煌攝）

