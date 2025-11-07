禁宰令解除 新北市場首拍2724頭、宜蘭500頭

新北市肉品市場預計今日中午起拍賣，由中南部送來的豬隻昨日下午陸續抵達。（記者翁聿煌攝）

國內非洲豬瘟禁運至六日中午解除，包括新北市、宜蘭縣、花蓮縣的肉品市場都比平日增加豬隻供貨量，其中新北首日預計共同運銷二七二四頭，宜蘭首拍登記達五百頭，花蓮豬肉攤商預估銷售量將較往日增加約三成以上，民眾終於可以再度享用溫體豬。

花蓮豬肉攤商 預估銷售增加3成

宜蘭肉品市場原定今天開始載運本地豬，首拍登記達五百頭，較以往平均多出一百頭，怕一天載運時間不夠，提前昨天下午運送，預計今天下午二點拍賣，拍定後將提前至晚上八點半屠宰，以利供應週六傳統市場溫體豬需求。

宜蘭縣肉品市場總經理游美蘭表示，禁運、禁宰期間，宜蘭豬累積約三千頭，近期拍賣會陸續運出場，今天下午首拍後屠宰，民眾最快明日週六就能在傳統市場買到溫體豬。

宜蘭在地豬為主 禁運外地豬7天

另外，宜蘭縣為避免毛豬跨縣移動增加風險，中央開放解禁後，肉品市場扣除原定二天休市，將有七天「禁運外地豬」，優先供應在地宜蘭豬為主，預計十一月十六日開放外縣市毛豬運進宜蘭拍賣屠宰。

新北市農業局表示，新北肉品市場首日預計共同運銷二七二四頭，較以往增加約一至兩成，從中南部供應的豬隻陸續於六日中午後抵達，預計今天中午開始拍賣，下午四點半後屠宰，新北本地豬隻未送至肉品市場拍賣者，從六日半夜開始可宰殺，民眾最快今天中午能買到溫體豬肉。

花蓮市最大的重慶市場昨天展開豬肉攤環境清潔，明天清晨可恢復供應溫體豬肉，不少消費者已打電話訂購。玉里鎮公所也派員至市場實施環境消毒，並宣布仍禁止廚餘餵養豬隻。

新北2養豬場餵未蒸煮廚餘 共罰206萬

另外，新北市府聯合稽查小組六日清晨主動前往林口區養豬場稽查，查獲兩場餵食豬隻未蒸煮廚餘，立即通報中央並依違反「動物傳染病防治條例」裁處一百萬元罰鍰、依違反飼料管理法裁處三萬元罰鍰，因兩場為同一場主，共開罰二〇六萬元，同時取消禁用廚餘期間飼料差額及廚餘清運油資兩項補助。

