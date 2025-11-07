為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    禁宰令解除 新北市場首拍2724頭、宜蘭500頭

    2025/11/07 05:30 記者王峻祺、翁聿煌、游太郎／綜合報導
    新北市肉品市場預計今日中午起拍賣，由中南部送來的豬隻昨日下午陸續抵達。（記者翁聿煌攝）

    新北市肉品市場預計今日中午起拍賣，由中南部送來的豬隻昨日下午陸續抵達。（記者翁聿煌攝）

    國內非洲豬瘟禁運至六日中午解除，包括新北市、宜蘭縣、花蓮縣的肉品市場都比平日增加豬隻供貨量，其中新北首日預計共同運銷二七二四頭，宜蘭首拍登記達五百頭，花蓮豬肉攤商預估銷售量將較往日增加約三成以上，民眾終於可以再度享用溫體豬。

    花蓮豬肉攤商 預估銷售增加3成

    宜蘭肉品市場原定今天開始載運本地豬，首拍登記達五百頭，較以往平均多出一百頭，怕一天載運時間不夠，提前昨天下午運送，預計今天下午二點拍賣，拍定後將提前至晚上八點半屠宰，以利供應週六傳統市場溫體豬需求。

    宜蘭縣肉品市場總經理游美蘭表示，禁運、禁宰期間，宜蘭豬累積約三千頭，近期拍賣會陸續運出場，今天下午首拍後屠宰，民眾最快明日週六就能在傳統市場買到溫體豬。

    宜蘭在地豬為主 禁運外地豬7天

    另外，宜蘭縣為避免毛豬跨縣移動增加風險，中央開放解禁後，肉品市場扣除原定二天休市，將有七天「禁運外地豬」，優先供應在地宜蘭豬為主，預計十一月十六日開放外縣市毛豬運進宜蘭拍賣屠宰。

    新北市農業局表示，新北肉品市場首日預計共同運銷二七二四頭，較以往增加約一至兩成，從中南部供應的豬隻陸續於六日中午後抵達，預計今天中午開始拍賣，下午四點半後屠宰，新北本地豬隻未送至肉品市場拍賣者，從六日半夜開始可宰殺，民眾最快今天中午能買到溫體豬肉。

    花蓮市最大的重慶市場昨天展開豬肉攤環境清潔，明天清晨可恢復供應溫體豬肉，不少消費者已打電話訂購。玉里鎮公所也派員至市場實施環境消毒，並宣布仍禁止廚餘餵養豬隻。

    新北2養豬場餵未蒸煮廚餘 共罰206萬

    另外，新北市府聯合稽查小組六日清晨主動前往林口區養豬場稽查，查獲兩場餵食豬隻未蒸煮廚餘，立即通報中央並依違反「動物傳染病防治條例」裁處一百萬元罰鍰、依違反飼料管理法裁處三萬元罰鍰，因兩場為同一場主，共開罰二〇六萬元，同時取消禁用廚餘期間飼料差額及廚餘清運油資兩項補助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播