鶯歌鳳鳴重劃區 擬新建圖書館

鶯歌人口8.9萬 僅1間圖書館1間閱覽室 圖書資源不足

位於新北市鶯歌區的鳳鳴重劃區人口持續遷入，市議員蘇泓欽昨質詢指出，鶯歌區約有八．九萬人口，僅有一間圖書館、一間閱覽室，相較五股區人口約九．四萬人有三館二室，泰山區七．八萬人則有二館一室，鶯歌圖書資源不足，建議鳳鳴重劃區文中二設校前，可先蓋圖書館供民眾使用。市長侯友宜贊同說，這是兩全其美的辦法，責成文化局、教育局研議。

文中二用地 面積約2.5公頃

教育局補充，鳳鳴文中二用地面積約二．五公頃，土地為鳳鳴自辦市地重劃取得，現由捷運工程局管理，部分供捷運三鶯線工程工務所使用至明年十二月，部分由捷運局暫借水利局，作為滯洪池土方暫置區；經評估，該地區教育資源至一二二學年度仍足夠使用，暫無設校需求，如各局處有短期活化使用需求，教育局同意在不影響未來教育用途前提下無償借用。

三峽圖書館修繕 由結構技師檢查確認

此外，蘇泓欽也關心三峽圖書館海砂屋問題，他說，該館已評估為高氯離子建物，達拆除重建標準，文化局卻說修繕後可再使用十年，若建物水泥塊龜裂掉落砸傷人，後果不堪設想。

侯友宜回應，將請工務局會同結構技師檢查並確認修繕方式。文化局指出，該館二〇一九年耐震詳細評估顯示，建物尚達耐震能力標準，無需辦理結構補強，今年三月再邀結構技師會勘，研判結構狀況穩定，文化局持續加強維護，今年完成外牆屋瓦及磁磚修復，並增設安全防護網預防壁磚脫落，明年將投入約五百萬元實施防水改善工程，未來將視使用年限及需求，評估是否進行危老重建。

另外，蘇泓欽提到，去年鶯歌區唯一眼科診所歇業，民眾得前往三峽區恩主公醫院就醫，或到桃園市的診所就診；學童開學後要做視力檢查，掛號一個月還排不上去，長者慢性病也要檢查眼睛，民眾苦不堪言，希望市府協助解決問題。

鶯歌無眼科 恩主公醫院開設特別門診

侯友宜說，衛生局已媒合恩主公醫院服務，十一月將到鶯歌衛生所開設眼科特別門診。

衛生局補充，合作方式規劃為一個月一次眼科門診，初期採預約方式，視服務量再評估是否增設；預計十一月十一日開放網路、電話預約，首次開診日期為十一月廿五日下午。

蘇泓欽說，恩主公是私人醫院，願意幫忙民眾，他非常感恩。

