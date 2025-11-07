嘉義2市地重劃 增13公頃可建築用地

大林文高明年5月完工 工乙完成細部設計

嘉義縣政府推動大林鎮「文高市地重劃」與「工乙市地重劃」兩案，活化閒置多年都市計畫用地，縣府地政處長邱慧燕昨在議會表示，兩案市地重劃都採自償性開發，總開發費用向金融機構借貸共六．九億元，先由縣府代墊開發費用，再由土地所有權人共同分擔開發費用，兩案完成後，新增約十三．一三公頃可建築用地，預期提升當地地價，帶動大林鎮發展。

邱慧燕昨在議會定期會工作報告時說，文高市地重劃基礎建設工程於今年三月開工，預計明年五月完工；工乙市地重劃案已完成重劃工程細部設計，待內政部審核通過重劃計畫書，將上網招標施工。

文高市地重劃區域位於大林火車站以東、民生路以北區塊，鄰近大林車站、大林慈濟醫院，土地所有權人共十四人，重劃面積約四．四公頃，正施作整地、道路開闢、建置雨污水管線等基礎設施工程，施工期間因遇颱風、豪雨，加上工程變更設計，廠商展延工期，預計明年五月完工後，增加廣場、道路、園道等公共設施用地約一．三八公頃，新增三．〇三公頃可建築用地。

工乙市地重劃區域位於大林鎮中正路東側、台鐵鐵路西側，該區原為都市計畫工業區用地，經都市計畫變更為住宅區，採市地重劃方式開發，面積約十六公頃，土地所有權人共一二三人，重劃後可取得公共設施五．九三公頃，可建築用地約十．一公頃，待內政部審議通過市地重劃計畫書及都市計畫公告書，縣府將上網招標，進行施工。

大林鎮長許有疆說，這兩案市地重劃都在大林「蛋黃區」，許多為閒置空地，如今大埔美精密機械園區已發展成形，兩案重劃後將提供園區人員與鄉親更好的生活環境。

