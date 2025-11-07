為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    丹娜絲風災慰助金 嘉市核發率不到4成

    2025/11/07 05:30 記者丁偉杰／嘉義報導

    嘉義市政府統計至十月廿九日止，七月「丹娜絲颱風風災家園復原慰助金」核發率不到四成，昨天議員張秀華、王浩質詢關切此議題，民政處長林家緯表示，大多數未通過審核的住屋損壞面積為未達廿平方公尺，市府已於十月卅日公告中央修正方案，將依修正方案進行補發慰助金，每戶二萬元。

    林家緯說，風災後，行政院原公告屋頂及外牆損壞面積合計達廿平方公尺以上、未達一百平方公尺者，補助五萬元，另達損壞面積一百平方公尺以上者，補助十萬元。行政院九月初再宣布新增對廿平方公尺以下災損住宅的修繕慰助金，市府十月下旬收到公文後，於十月卅日公告，除了中央一萬元，市府再加碼一萬元，共補助二萬元，延長受理日期至十一月廿八日。

    張秀華說，「截至十月廿九日止，全市共申請慰問金一三八七戶，已核發五五〇戶，核發率不到四成，審核標準為何？」林家緯說，市府秉持審核從寬原則，提供受損照片可供認定即可，若有疑慮才現勘。

    王浩說，以屋損未達廿平方公尺慰助金為例，南市七月十六日公告補助一萬元、嘉縣七月十九日公告補助五千元，嘉市遲至近日才公告，引發災民抱怨「隔了三個月如何再把之前照片找出來？造成申請困難及權益受損。」

