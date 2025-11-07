青春雲林演唱會今登場 畢書盡等開唱

雲林縣政府去年舉辦青春雲林演唱會，吸引上萬人觀賞，為承接好口碑，今晚在斗六膨鼠森林公園舉辦「二〇二五雲林YOUNG POWER」青春雲林演唱會，邀請畢書盡以及麋先生等藝人團體獻唱，邀請全國青年朋友一同到雲林綻放熱血青春。

青春雲林演唱會前身為雲林三校聯合演唱會，由雲林、虎尾、環球科技大學輪流籌辦，邀請年輕人喜愛的歌手、藝人上台表演，不過隨著去年環球科大退場後，改由縣府主辦，去年擴大規模辦理，吸引上萬名年輕朋友與會。



勞青處長張世忠表示，演唱會籌辦期間，會徵詢青年諮詢委員會意見，更有雲科大、虎科大兩校學生會長代表學生提出建議，供縣府參考，今年有雲林縣青年學子才藝徵選活動高中職、大專院校組前三名優秀團隊精彩表演外，還邀請首屆「雲耀星聲歌唱選秀大賞」冠軍得主張雅涵演唱。

張世忠指出，今年藝人卡司更是盛況空前，邀請到李晉瑋、南西肯恩、原子邦妮、梁文音、艾薇、邱鋒澤、畢書盡以及麋先生等藝人、團體輪番登台演出，卡司級別堪比跨年演唱會。

勞青處表示，考量周邊交通狀況，今天十二時至廿二時公明路將全面禁止車輛通行，周邊有平面、路邊停車，民眾務必遵守交通規則。

