    首頁 > 生活

    玩AI看展 中研院南院區明「開放日」

    2025/11/07 05:30 記者劉婉君／台南報導
    胡適紀念館展出「如果我是胡適：關於自由和民主的思考題」。（記者劉婉君攝）

    胡適紀念館展出「如果我是胡適：關於自由和民主的思考題」。（記者劉婉君攝）

    結合北部院區 推出超過50場跨域科普活動 讓民眾探索科學

    中央研究院南部院區年度盛事「開放日」，將於明日熱鬧登場，將有超過五十場科普活動，帶民眾認識中研院各所，當天還有結合AI的互動體驗，以及呼應「國際量子科學與技術年」，將量子概念變身科學知識的活動，錯過要再等一年。

    除演講、逛市集 也可品嘗美食

    中研院南部院區進駐台南沙崙綠能智慧科學城，去年首度舉辦開放日，吸引約三千人參與，反應熱烈，今年結合北部院區，八日將於南部院區再推出包括演講、靜態展覽及互動活動等，並有廿五個特色攤商與胖卡餐車，讓民眾在探索科學之外，也可嘗美食及逛市集。

    當天的活動內容相當豐富，胡適紀念館以「如果我是胡適：關於自由和民主的思考題」為主題，將綜合大樓的大廳變成展館，從胡適大量的時論文章中，挑選出與自由、民主相關的內容，玻璃帷幕上也有節錄一段胡適關於自由的文字，讓對自由民主習以為常的我們，瞭解當年胡適的想法與作法，進而反思。

    天文所推「一千億個太陽系」觀測

    近代史研究所將以「倒吊一個校長之後：中學會考前史」主題，介紹會考制度的演變及啟示；農生中心分享草藥醫學與健康、草藥天然物與人工智慧等；中研院台灣史研究所辦理「牛背上的鬥士：簡吉與鳳山農民組合百年紀念學術研討會；天文所的「一千億個太陽系」、凌星觀測等；關鍵中心「古典與量子的對決：量子電腦的發展與未來」等；統計所「從數據看世界：生活中統計的應用與誤解」、玩遊戲學經濟等；多樣中心的「法索有意思」則帶民眾認識台灣出土的海洋生物化石，體驗如何以魚耳石辨認魚類。

    資創中心展現AI即時修復語音技術

    另外，也有結合AI的互動，例如台灣史研究所的「航向南方：運用AI解譯台灣戰前史料作伙向南行」；資創中心「聲音濾淨器」體驗AI即時修復語音的技術，還有臉部生成式AI體驗；統計所也規劃你畫我猜—AI猜圖擂台賽。

    中研院南部院區開放日將於8日登場，錯過要再等一年。（記者劉婉君攝）

    中研院南部院區開放日將於8日登場，錯過要再等一年。（記者劉婉君攝）

