    首頁 > 生活

    北士科學校地「割地」蓋羽球館 議員批沒遠見

    2025/11/07 05:30 記者孫唯容／台北報導

    輝達台灣總部落腳北士科T17、T18基地，因應未來人口成長，國民黨市議員張斯綱提案中正高中研議附屬國中部，教育局長湯志民回應，當地已有洲美國小預定地；國民黨市議員秦慧珠表示，洲美國小預定地要把部分用地給體育局興建國際羽球館，擔心未來校園的基礎建設不夠用；湯志民說明，蓋國際羽球館是府級政策。提案最後通過，交由教育局研議辦理。

    中正高中研議附屬國中部 提案通過

    張斯綱昨在北市議會教育委員會提案中正高中研議附屬國中部。湯志民表示，北士科已經有洲美國小預定地，因應輝達進駐已成立籌備處，整體面積四．六公頃，其中二．一公頃將給體育局蓋國際羽球館，二．五公頃蓋洲美國中小，依人口成長速度，先成立國小籌備處，規劃國小十五班、國中十二班。

    秦慧珠直言，市府規劃蓋國際羽球館時，輝達還沒確定落腳，如今北士科未來開發絕對會超越內湖科技園區；洲美國小預定地被拿掉「一大半」，校地還夠用嗎？內科現有超過五千家企業，每天上班人數超過廿萬人，已面臨基礎建設不足問題，北士科量體比內科更大，將來若地又不夠用該怎麼辦？認為學校用地應全部保留給學校使用。

    湯志民表示，蓋國際羽球館是府級政策，輝達進駐的T17、T18臨接文林國小，正要進行校舍改建，有利於吸收北士科人口。教委會召集人陳重文最後裁示，提案交由教育局研議評估辦理。

