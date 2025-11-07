租金低、未串聯周邊 北捷TOD開發案遭質疑

捷運士林站TOD開發案將於年底完工，圖為TOD大樓現況。（北捷提供）

商辦坪租僅2千至2500元 挨批缺乏效益 北捷︰有競爭優勢 將重算租金

台北捷運公司推動捷運士林站、劍潭站與劍南路站TOD（大眾運輸導向型發展）開發案，今年底起將陸續完工，但未與周邊大樓和觀光景點串聯，引發議員質疑缺乏TOD效益，並指商辦大樓每坪租金僅二千至二千五百元太低，要求重新試算；北捷總經理黃清信說，土地取得整合不易，三件TOD案在市場上仍有競爭優勢，租金將視市場行情重新計算。

士林站TOD案 今年底完工

北捷昨在台北市議會交通委員會專案報告捷運士林站、劍潭站與劍南路站TOD案進度。首例士林站鄰近士林官邸、故宮博物院等觀光景點，規劃地上廿層、地下四層，總樓地板面積一萬二五五坪，設有旅館、中型商場和捷運轉乘設施，可從天橋通往捷運士林站；工程進度九成五，年底將完工，明年完成招商及商場營運，總經費廿四億餘元，預估年產值一．八億元。劍潭站規劃地上十六層、地下三層，二〇二八年竣工。劍南路站規劃地上廿二層、地下二層，二〇二九年竣工。

僅劍南路站規劃連通美麗華

交委會第一召集人游淑慧及議員張志豪、簡舒培等人質疑，北捷宣稱市府有編預算在劍南路站設空橋連通至美麗華，倘若經費刪減，等於三件TOD案都未與周邊大樓和觀光景點串聯，只跟捷運站連通，未具整體開發效益，有什麼好TOD的？而劍潭站及劍南路站均有辦公室、商場、教保中心，地段性質特色不同，怎會使用同樣的規劃方案，沒有區隔如何吸引人流進駐？

議員陳炳甫、徐弘庭也提到，商辦坐落在捷運站上方具有交通方便的優勢，每坪租金卻僅二千至二千五百元，不符市場行情，要求重算。

黃清信說明，土地取得整合不易，強調三件TOD案在市場上仍有競爭優勢，包括交通便利、公營的公司正派且穩定經營，商辦空間符合強調ESG（環境保護、社會責任和公司治理）、節能的國際趨勢，租金將視市場行情重新計算。

