《扶植文創產業》「選台北」網站資料缺 英文版中文多

10餘個品牌倒閉或找不到詳細資料 蔡詩萍錯愕︰2週內徹查提報告

台北市文化局每年編列預算委託文化基金會松山文創園區執行「台北市文化創意產業扶植計畫」，其中包括導流國際買家登入，提高文創產業能見度地「選台北」網站，台北市議員顏若芳卻發現，「選台北」網站推薦的品牌，有十餘個不是倒閉就是找不到詳細資料、英文版介面卻以中文呈現，批評貽笑大方；文化局長蔡詩萍得知連講兩次「錯愕」，允諾二週內徹查並提交報告。

顏若芳批如何拓銷 貽笑國際

市議會昨進行教育部門質詢，顏若芳說，文化局轄下的「選台北」網站，營運目標是導流國際買家登入，提高文創產業能見度，肩負對外推薦台北市文創品牌的功能；結果網站上有十餘個品牌不是倒閉就是找不到詳細資料，市場拓銷專區、活動訊息空白，選品手冊型錄還是三年前的版本，最新消息停留在今年初，英文版介面資訊竟以中文呈現，還說一年超過八萬觸及，「是要讓國際來看笑話？」根本貽笑大方。

蔡詩萍聞言連講兩次「錯愕」，並表示，松菸初期選出的品牌，扶植不表示一定都會成功，但是倒閉的話，應從官網撤下，網站相關疏漏問題，文化局及文基會將檢討網站營運計畫，二週內徹查並提交報告。

文化局補充說明，每年編九百萬元委託文基會松山文創園區執行「台北市文化創意產業扶植計畫」，辦理產業輔導及國際拓銷，其中「選台北」經費近三年約介於十六萬至卅三萬元，正在評估相關網站有無合併必要性。

粉專遭駭換大頭貼 文化局報警

此外，擁有十四萬粉絲的北市文化局臉書專頁昨遭駭客盜用帳號，無法正常運作，內容被更換還貼出中國短影音，文化局已聯絡臉書Meta公司依法申訴並報警處理；台北市議員林延鳳指出，若不肖人士以文化局官方臉書的管道發送私訊，可能讓民眾信以為真，有遭到詐騙的風險，市府應立即啟動取回帳號的機制，未來要加強員工資安意識訓練。

台北市文化局臉書粉專遭駭客盜用帳號，大頭照被換成陌生男子。（擷取自文化局臉書粉專）

