來嘉義當神農 中藥本草文化節週末登場

中藥本草文化節嘉義場將於八日在故宮南院登場，縣長翁章梁（右二）打扮成神農大帝展示中藥材宣傳。 （記者林宜樟攝）

「二〇二五中藥本草文化節嘉義場」將於十一月八日至九日在國立故宮博物院南部院區登場，是中藥本草文化節首度移師嘉義縣，以「神農嚐百草．本草傳千年」為主題，透過展覽、講座、體驗及互動，帶領民眾探索中藥歷史及文化價值。

看藥方古籍 吃藥膳料理

中藥本草文化節今年由衛生福利部、中華民國中藥商業同業公會全國聯合會、嘉義縣中藥商業同業公會及嘉義縣政府舉辦，活動宣傳記者會昨在縣府登場，縣長翁章梁穿上以中藥材製成的服裝，化身神農大帝，重現古人試藥救民的傳說，並與「靈膳魔導師」AI機器人一同登場，現場展示各項中藥器具及海馬、大蜥蜴、蠶沙（糞）、蠶蛹等特殊中藥材。

手作足浴包 分享經絡保健

中藥商業同業公會全國聯合會理事長謝慶堂邀民眾參與中藥本草文化節，活動結合中藥文化、健康養生與藝術美學規劃四大主題區，「御藥之道」展出珍貴藥方古籍、本草圖譜與故宮典藏藥具文物，呈現古今醫藥文化；「中藥體驗區」邀請民眾親手製作草本足浴包、漢方敲打棒與蜜糖香丸；「本草市集」匯聚嘉義、台南、雲林藥商展售藥膳料理、養生飲品與草本產品，設有中醫義診與衛生局用藥安全宣導；「講座導覽區」邀請長庚醫院、慈濟醫院中醫師等分享養生經絡保健方式，讓民眾學習中藥知識。

翁章梁說，社會大眾生活離不開中藥，餐桌上常出現枸杞、當歸等藥材，民眾到故宮南院參與中藥本草文化節，可從講座、文物、體驗過程中學會藥膳知識，更深入瞭解中藥文化。

