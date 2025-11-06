為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉市議會提案通過 加碼普發3千元

    2025/11/06 05:30 記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導
    嘉義市議員張秀華提出臨時動議案，建議市府加碼普發3000元。（記者王善嬿攝）

    嘉義市議員張秀華提出臨時動議案，建議市府加碼普發3000元。（記者王善嬿攝）

    中央政府普發現金一萬元昨起開放入帳登記，嘉義市議會定期會昨決議通過建議嘉義市政府研議「加碼」普發現金三千元，市長黃敏惠表示，將進行內部評估，會朝此方向研議執行；嘉義縣部分，縣府回應，並無普發現金的財務條件。

    黃敏惠︰朝此方向研議執行

    市議員張秀華昨在市議會質詢說，嘉市去年歲計賸餘十一．〇七億元，財政狀況良好，中央普發一萬元，她與市議長陳姿妏提案臨時動議，建議市府研議普發三千元，拚經濟、顧民生；此案獲九名議員連署附議，大會決議通過。

    65歲以上 明年規劃每人普發1000元

    黃敏惠說，明年統籌分配稅款雖增加六十六億元，但中央的一般性與計畫型補助款減少六十九億元，嘉市財源將較今年減近三億元，部分原屬中央補助的項目，須先由地方自籌經費支應。

    另，考量物價上漲因素，市府社會處明年編列「老人春節禮金」預算，總經費五五〇〇萬元，規劃六十五歲以上每人普發一千元，比照重陽節敬老禮金方式發放，已送交議會進行審議。

    對於普發現金議題，嘉縣府說，尚有未償還公共債務四十四億元等，明年實施新版財劃法水平分配指標不利嘉縣，也削弱中央補助地方的能力，目前正值嘉縣起飛重要時刻，仍有許多建設、教育及社會福利等事項辦理，無普發現金的財務條件。

