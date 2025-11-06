左鎮燈會 再邀爆紅火舞團隊

今年初的左鎮燈會，「即將成真」火舞團的演出迴響熱烈，再度邀請前來獻藝。（黃清樹提供）

台南左鎮是全市人口倒數第二的行政區，雖然較為偏遠，但公所整合各界資源，明年初繼續舉辦深受歡迎的燈會活動，且在熱心企業家的支持下，再度邀請在漁光島火舞藝術節爆紅的演出團隊「即將成真」到場，盼能帶動觀光，活絡地方。

明年的左鎮燈會邁入第三屆，一樣在春節前展開，串連老街與蔗埕公園，系列的竹藝創作精彩呈現，而昨天敲定最重要的表演節目，由「即將成真」火舞團擔綱，於二二八假期的晚間登場。

區長李燿州提到，該火舞團今年初已有在燈會活動中獻藝，根據估算，當天陸續湧入近萬遊客，迴響熱烈，在地出身的知名企業家亨達公司董事長黃清樹繼續支持經費，因此又一次邀請前來，並移師至老街附近的左鎮國小校園表演，空間較大，盼能再創人潮高峰。

李燿州表示，明年初的春節燈會，系列作品必須至少七十五％採用竹材，充分融入轄內重要的傳統產業元素，火舞團則是活動最大亮點之一，希望帶來人潮，打開地方能見度，熱鬧行銷左鎮的特色。

李燿州說，明年初的左鎮燈會，將以「淺山DNA」為策展核心，將觀眾帶入一場特別的感官旅程。

