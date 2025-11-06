台南二仁溪守護生態 打造生態巢箱

棕沙燕。（六河分署提供）

首創在高灘地搭設 棕沙燕幼雛現蹤 蝦蟹貝也倍數增加

水利署第六河川分署於二仁溪台南段成功推動綠色堤防計畫，營造出環境優美的親水步道之外，也為小型鳥類「蓋房子」，首創在高灘地搭設讓棕沙燕繁衍的巢箱，並砍除世界百大入侵種之一的銀合歡，復育草鴞喜愛的白茅、甜根子草等，增闢友善棲地，肩負守護自然生態的重任。

推動綠堤計畫 闢友善棲地

六河分署的綠堤計畫全部完成，為二仁溪沿岸新增老少咸宜的休憩空間，生態巢箱則設置在仁德區中洲段，共有三座，進出通道的直徑採緊縮設計，適合小鳥入住、棲息，協助躲避大型天敵的攻擊，提高繁衍率。

拍攝到一、二級保育草鴞

副分署長吳宗寶表示，其實在中洲里的綠堤計畫啟動前，透過現地觀測，原本出現的鳥類就多達廿八種，竣工後不減反增，又多了四分之一，顯見生態守護的成效，只要有心，人為建設與自然保育能夠兼顧。在草生地指標鳥類中，現場有拍攝到一、二級保育的草鴞，以及黑翅鳶與環頸雉，還有小型的棕沙燕、翠鳥，生態相當豐富，至於水中的蝦、蟹、螺、貝等，綠堤完成後也比施工前呈現倍數增加。

針對棕沙燕或翠鳥所設計的生態巢箱，當地民眾已反映有看到幼雛現蹤，吳宗寶指出，十一月中旬起將進入繁殖期，會持續觀察進駐的狀況，希望能早日記錄到順利棲息的好消息。

中洲段原有堤防老舊，防洪高度不足，植栽綠蔭欠缺，加上棲地劣化、通行斷點與人車爭道等問題，且休憩節點稀少，影響民眾駐足意願，因此全力推動整體環境營造工程。規劃期間，六河分署拜會各相關單位，並聽取專家建議與地方民意，工程設計上，以守護、保育動植物的生態為最高原則，避免過度干擾，留住沿岸的自然資源，甚至貼心地搭建鳥類的繁衍基地，讓河川環境永續。

仁德區中洲里長葉清仁指出，河岸附近已出現螢火蟲，正撒種油菜籽，可以讓蝸牛聚集，有助於夜光精靈的繁衍，感謝六河分署配合，復育甜根子草來吸引田鼠，以利草鴞類獵捕，食物鏈成形，自然棲地就能順利營造。

棕沙燕。（六河分署提供）

六河分署在二仁溪推動綠色堤防計畫，打造生態巢箱。（記者吳俊鋒攝）

