    首頁 > 生活

    竹東轉運站 增建行政中心決標

    2025/11/06 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣投入總經費15.6億元打造的「竹東綜合行政中心新建工程」，歷經2年規劃、設計與協調，近日終於決標。圖為完工模擬圖。（新竹縣政府提供）

    新竹縣投入總經費十五．六億元打造的「竹東綜合行政中心新建工程」，歷經兩年規劃、設計與協調，近日決標，將在已蓋好的一樓竹東轉運站上興建六層樓，綜合鎮公所、戶政、地政及代表會等服務機能，並導入綠建築與智慧建築設計，預計十二月中旬開工，預計二〇二八年底完工後啟用，成為大竹東地區一座「公共大客廳」的美學新地標。

    縣長楊文科說，縣府規劃興建「竹東綜合行政中心」，以「親民的公共大客廳」為主題，面朝大禾埕廣場，設置挑高屋頂和寬敞大階梯，Ａ棟規劃一樓設轉運站、二樓為托育中心、三樓則是竹東戶政事務所、四樓為稅務局竹東分局、五到六樓則是竹東地政事務所；B棟則預計為竹東鎮公所及代表會。

    交通旅遊處長陳盈州表示，竹東綜合行政中心工程由縣府與竹東鎮公所共同編列預算，總樓地板面積約二一八六二平方公尺，計畫總經費為十五．六億元，其中工程費用十四億元，工期約九百天。

