為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣高中職分配率 僅39％

    2025/11/06 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣教育局長楊郡慈說，五高中職增班增校方案，加上同步攜手大學提升就學質與量，仍是目前縣府針對大高中就學需求的主要對策。（記者黃美珠攝）

    新竹縣教育局長楊郡慈說，五高中職增班增校方案，加上同步攜手大學提升就學質與量，仍是目前縣府針對大高中就學需求的主要對策。（記者黃美珠攝）

    大新竹高中就學權益自救會抨擊新竹縣高中職分配率全國倒數第一！縣府明後年五大高中職增班增校案，也不過僅提升分配率到四十三％，遠落後倒數第二桃園市的五十一％，要求教育部與縣府應全力推動改制完全中學，增加新竹縣公立高中職量體。縣府教育局長楊郡慈說，五高中職增班增校方案與大學提升就學質與量，仍是目前縣府主要對策。

    自救會表示，一一三學年度全國公立高中職分配率有九個縣市都大於一〇〇％，竹縣全國倒數第一只有卅九％，縣內公私立高中職合計每年至少有一千到一千五百名學生，被迫到外縣市就讀。

    縣府教育局長楊郡慈說，竹苗區一一二學年度高中就學需求為一萬七九八人，一一六學年度因龍子龍女入學，一一七到一二一學年度則因全縣人口持續成長，以致縣內高中入學需求，目前推估都會高於一一二學年度。她說，新竹縣目前的高中五大方案，預計在一一六學年度可加招一千多個學生，另透過大學資源協助，藉由高中職課程先行、質量並重的規劃，創造新竹縣高中職就學環境和品質，進而在縣內打造優質高中職，讓國三學生可以就近入學與適性選擇。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播