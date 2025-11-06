竹縣高中職分配率 僅39％

新竹縣教育局長楊郡慈說，五高中職增班增校方案，加上同步攜手大學提升就學質與量，仍是目前縣府針對大高中就學需求的主要對策。（記者黃美珠攝）

大新竹高中就學權益自救會抨擊新竹縣高中職分配率全國倒數第一！縣府明後年五大高中職增班增校案，也不過僅提升分配率到四十三％，遠落後倒數第二桃園市的五十一％，要求教育部與縣府應全力推動改制完全中學，增加新竹縣公立高中職量體。縣府教育局長楊郡慈說，五高中職增班增校方案與大學提升就學質與量，仍是目前縣府主要對策。

自救會表示，一一三學年度全國公立高中職分配率有九個縣市都大於一〇〇％，竹縣全國倒數第一只有卅九％，縣內公私立高中職合計每年至少有一千到一千五百名學生，被迫到外縣市就讀。

縣府教育局長楊郡慈說，竹苗區一一二學年度高中就學需求為一萬七九八人，一一六學年度因龍子龍女入學，一一七到一二一學年度則因全縣人口持續成長，以致縣內高中入學需求，目前推估都會高於一一二學年度。她說，新竹縣目前的高中五大方案，預計在一一六學年度可加招一千多個學生，另透過大學資源協助，藉由高中職課程先行、質量並重的規劃，創造新竹縣高中職就學環境和品質，進而在縣內打造優質高中職，讓國三學生可以就近入學與適性選擇。

