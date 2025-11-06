竹市議會審明年總預算 綠營批浮編

民進黨議員曾資程指總圖明年可能無法完工，卻已先編1300多萬藏書購置費，是預算錯置情形。圖為施工中的總圖工程。 （記者洪美秀攝）

紅火蟻防治預算比今年增3倍 總圖未完工 卻先編1300多萬購書費

新竹市議會正審查市府明年度總預算，竹市受惠於財劃法修正，統籌分配款增加二一三億多，市府除將預算編來用於還債與發現金，各局處的預算規模都增加好幾倍，市議員劉崇顯與曾資程批市府預算浮編情況嚴重，像產發處的「紅火蟻防治」預算就比今年增加三倍，但執行情況並無不足。文化局在總圖書館未完工前，就先編一千三百多萬的藏書添購費，是預算錯置，黨團將針對市府浮編情形先刪除，待針對議員建議事項列入再提追加預算。

市府：不先購書 將影響開館進度

文化局指出，工程期間同步採購新書是圖書館慣常前置作業，以竹市圖書館龍山分館及關東分館等開館也都是如此編列預算，因總圖書館工程完工後仍需至少六個月處理上架整編。新總圖估計有十五萬冊新書，若不預先採購，將影響整體開館進度，提早編列藏書添購經費是為確保開館進度順利及資源有效運用。

人工防治紅火蟻 成本相對較高

產發處表示，為有效防治紅火蟻，除防治藥劑與相關防治資材費用，也將加強委託辦理紅火蟻勞務防治、講習會或證照班費用。且工作重點包含熱區觸殺型藥劑需由人員現場逐點噴灑於蟻巢、路徑與熱區周邊，因人工密集、藥劑量大，成本相對較高。

劉崇顯說，產發處紅火蟻防治往年編列約九十萬，今年提高到三百六十萬，但產發處回應相關經費目前執行沒有不足，紅火蟻災情也不會預期更加嚴重，他合理推斷這筆預算未來的執行率恐不佳。

曾資程說，他支持文化政策，也肯定市府提升藏書量，但問題不在要不要買書，何時編列預算才合宜。以目前總圖書館工程進度延宕落後來看，明年度要完工很困難。市府將預算時程錯置，除浪費納稅人稅金，也凸顯市府的預算編得浮誇無方向。

