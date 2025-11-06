為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    原保地申變建地 20年僅核准4件

    2025/11/06 05:30 記者謝武雄、陳璟民／桃園報導
    原住民位於原保地的房屋土地，雖然可申請為建地，但過程繁瑣又花錢，原民大都放棄申請權益。（原民局提供）

    依「非都市土地使用管制規則」，原住民在非都市土地原住民保留地的農牧、養殖或林業用地，可申請變更為建築用地，一生一次且面積三百卅平方公尺為限，但桃園市議員陳瑛昨於議會定期會市政總質詢、會後受訪時，指該政策實施廿多年來，全市只核准四件，「規定太嚴格，還要花很多錢」，讓很多原民乾脆放棄，呼籲市府協助原民完成居住正義。

    政府二〇〇一年三月廿六日修正發布「非都市土地使用管制規則」並於同日實施，第四十五、第四十六、第四十六之一條是原保地變更為甲種、丙種建地的相關規定。

    市府都市發展局長江南志答詢說，內政部國土管理署、原住民委員會正在協商修法放寬條件，希望將原保地納管，不同於其他地區。

    江表示，為協助原民取得建物使用執照，市府訂有「桃園市偏遠地區簡化建築管理辦法」，符合偏遠地區建築物申請建築執照免檢附建築線，其次是經認定屬原住民族、文化特色等建築物，符合一定規模得免由建築師設計、監造及營造業承造，並免辦理施工勘驗申報。

    大部分都是林地 無法申請

    復興區長蘇佐璽說，原保地雖可循前述法規變為建地，但須符合興辦事業計畫規定，大部分鄉親的原保地都是林地而無法申請，且水土保持計畫審查費用動輒三、五十萬元，是一大負擔，甚至超過土地價值，因此原民寧願違規被罰也不願申請，他上任至今二年多，都沒有人向公所送件。

    陳瑛表示，據市府原民局的資料，市境原民申請原保地農牧用地變更建地，廿多年只通過四件，是為了經營民宿才花錢完成水保計畫，大部分鄉親認為自己的土地申請變更使用類別，還要受這麼多限制，乾脆不申請。

    網友回應
