    首頁 > 生活

    桃市推百倍奉還活動 最大獎100萬

    2025/11/06 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    呼應全民普發現金1萬元上路，桃市府加碼推出「普金一萬，桃園百倍奉還」抽獎活動。（記者鄭淑婷攝）

    呼應全民普發現金1萬元上路，桃市府加碼推出「普金一萬，桃園百倍奉還」抽獎活動。（記者鄭淑婷攝）

    搶普發1萬商機 單筆消費滿100元1組抽獎序號 上限600組

    呼應中央「全民普發現金一萬元」上路，桃園市政府加碼推出「普金一萬，桃園百倍奉還」抽獎活動，十一月十二日至十二月卅一日，在桃市合法設立的店家消費，單筆滿一百元可獲得一組抽獎序號，單筆上限六百組序號，除了天天、週週、月月抽百倍奉還現金好禮，更有壓軸的百萬元現金大獎，以及與樂天桃猿球團合作的神秘獎項。

    11/12至年底消費 最晚登錄為明年1/7

    市長張善政昨於市政會議發布「普金一萬，桃園百倍奉還」活動內容，張善政表示，市府攜手桃市商業總會、觀光工廠促進發展協會、商圈產業聯合會，及今年中職總冠軍樂天桃猿隊，打造年末最強中獎體驗。

    天天抽現金1萬7名 週週抽5萬1名

    經發局副局長陳炳仲說明，活動期間民眾在桃市立案店家消費並開立發票，單筆滿一百元即可獲得一組抽獎序號，單筆上限六百組序號，發票登錄期間為十一月十三日至明年一月七日晚上十一點五十九分。

    月月抽現金10萬1名 共2次

    至於抽獎規則與獎額，天天抽每天抽現金一萬元七名，共五十次，而週週抽每週抽現金五萬元一名，共八次，這兩項從十一月廿一日起，每週抽獎一次；月月抽現金十萬元一名，共兩次，在十一月廿八日、明年一月九日抽獎；壓軸抽現金一百萬元一名，明年一月九日抽獎。為擴大中獎機會並兼顧公平性，同一人同一獎項只能中獎一次。

    同一人同一獎項只能中獎一次

    經發局長張誠表示，民眾消費的店家發票，廠商設立登記地址必須在桃園市，若是透過電商消費，務必注意電商登記地址是否在桃市；市府另於十二月間，邀請市境各商圈及觀光工廠聯合推出好康活動，民眾於指定店家消費，即可獲得專屬驚喜抽獎機會。

