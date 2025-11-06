台61房裡交流道增設匝道 交通部退回

苗栗爭設台61線「房裡交流道」新增南入、北出匝道案，遭交通部退回。（資料照）

台六十一線西濱快速道路苗栗縣路段全線貫通，但苑裡鎮房裡交流道「北上不能匯出，南下不能匯入」，地方爭取改善為「全套」匝道。不過，交通部認為聯絡道拓寬時程及用地取得尚待釐清，將地方提送的可行性研究報告書退回，請苗縣府妥善處理後再議。

縣府交通工務處表示，快速道路興建為公路局權責，地方則盡力爭取；房裡交流道增設匝道案，因設置匝道用地跨越苗栗縣及台中市，需取得台中市地主同意，已多次召開會議，縣府會再送資料給交通部爭取設置。

陳超明前天邀集苗縣府、台中市政府、在地民代等召開協調會，透過面對面溝通，針對幾項爭論點取得共識；陳超明認為交通部應以地方鄉親需求為最主要考量，懇託交通部能加速核定，讓北出、南入匝道能實質進入下一階段。

依交通部退回公路局報請的「台六十一線房裡交流道（增設北出、南入工程）」可行性評估報告書理由，主要為完工後對房裡交流道銜接的苗一四〇線車流影響，且苗縣府對苗一四〇線拓寬未說明規劃期程；另外，由於位於鄰近的台中市交流道用地取得仍未獲得共識，交通部認為應等待取得共識後再提報。

