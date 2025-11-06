為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    24年一次大醮 廟方強收「普桌費」惹議

    2025/11/06 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    溪湖鎮明年一月將舉辦「祈安清醮大典」，震福宮強制收取普桌費惹民怨。（記者陳冠備攝）

    彰化溪湖鎮明年一月將舉辦廿四年一科的「祈安清醮大典」，原是地方宗教盛事，但鎮內震福宮近日公告，要求每戶居民強制繳一桌普桌費，包含每丁每口五〇〇元、每戶三〇〇〇元；有居民抱怨，一家五口就要五五〇〇元，不是一筆小數目，廟方則表示，收費「還有商量空間」，還沒定案，將再開會決定。

    每丁每口500元 每戶3000元

    這份公告也被傳至臉書社團「宗教爆爆」，網友熱議說，「以前是挨家挨戶收丁口錢，現在直接用命令」、「搞得好像村民欠廟方」。

    震福宮澄清說，這是溪湖鎮廿四年一次的重要活動，需龐大經費，目前參與僅約八十戶，擔心資金不足，才暫訂收費，「金額仍有討論空間」，會在下週召開里民大會聽取意見後，再決定最終方案，呼籲鄉親「先別急著上網批評」。

    震福宮︰還沒定案 下週開會

    溪湖鎮長何炳樺表示，大建醮是全鎮宮廟聯合舉辦的宗教盛事，各廟籌措經費方式不同，但若涉及「強制收費」，易引起爭議，已請廟方與居民再溝通。

    「搞得像在收保護費」，民俗專家蒲慶豐批評，廟方不能為求做大醮就強制收費，神明都有大愛大德，並非沒繳錢的人就得不到平安庇佑，也不該讓宗教盛事變成民眾經濟負擔。

