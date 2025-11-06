水力發電廠「跳機」 南投5鄉鎮市大停水

南投水里鄉台電鉅工水力發電廠，昨早因發電機組跳機故障，造成南投、名間、竹山、水里、集集五個鄉鎮市無預警大停水。（記者劉濱銓攝）

南投水里鄉台電鉅工水力發電廠，昨早因發電機組跳機故障，無法發電放水，連帶使台水取不到水，造成南投、名間、竹山、水里、集集五個鄉鎮市無預警大停水，民眾沒水可用直呼不便，並有便當店受影響，有的提早打烊，或乾脆關店休息。

民眾喊不便 已陸續恢復供水

台電表示，鉅工電廠發電放流的尾水，會供應給台水位在水里鄉水里溪的取水口，之後再送至淨水場供應給用戶，惟鉅工電廠的兩部機組，昨早因一部機組跳機故障，另一部在檢修，導致無法發電放水供台水使用，因而造成停水。

事後位在水里溪上游的明潭發電廠則緊急放水支應，台水也派出怪手在水里溪引導水流至取水口，昨接近中午時已恢復取水。

水里有民眾表示，一早接到停水通知，整個上午沒水可用相當不方便，另有民眾說，幸好家裡有水塔，勉強撐過一個上午，不過中午去買便當，卻發現不少店家因停水提早打烊，一直到下午才陸續復水，希望相關單位別再出包。

台水指出，經緊急調度後，昨中午陸續恢復供水，但因復供仍需進行管線排氣作業，位在管線末端的用戶，會晚一點才能正常用水，不過停水區域已派七輛水車、廿五處取水站因應，方便民眾使用，約晚間十點全數恢復正常供水。

